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Gittiği Maçta Hayat Bilgisi Ortega'nın Rüya Sahnesinin Çekimine Denk Gelen Adam Tribünde Yaşananları Anlattı

Gittiği Maçta Hayat Bilgisi Ortega'nın Rüya Sahnesinin Çekimine Denk Gelen Adam Tribünde Yaşananları Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 20:18 Son Güncelleme: 25.05.2024 - 20:43

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Hayat Bilgisi, Türk televizyonlarının en iyi gençlik dizilerinden biriydi. Hala bazı replikleri ezberimizde olan dizide, Paşhan Yılmazel'in canlandırdığı Ortaca karakterini, diziyi izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Kendisinin en büyük hayali Fenerbahçe'de forma giyebilmekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7MIL_...
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Ortega'nın rüyasında Fenerbahçe tribünlerini selamladığı ikonik bir sahne vardı hatırlarsanız.

Ortega'nın rüyasında Fenerbahçe tribünlerini selamladığı ikonik bir sahne vardı hatırlarsanız.

Hayatında ilk kez gittiği maçta, bu sahnenin çekimlerine denk gelen Eren Aktan, çekim sırasında tribünde yaşananları anlattı.

Hayatında ilk kez gittiği maçta, bu sahnenin çekimlerine denk gelen Eren Aktan, çekim sırasında tribünde yaşananları anlattı.

Kimseye önceden haber verilmeden çekim yapılınca, kameraların peşinden koştuğu, tribünlere selam veren Ortega'yı kimse tanımamış.

Kimseye önceden haber verilmeden çekim yapılınca, kameraların peşinden koştuğu, tribünlere selam veren Ortega'yı kimse tanımamış.

Ne olduğuna anlam vermeye ve bir fikir yürütmeye çalışan taraftarlar, onun ölmek üzere olan ya da engelli bir genç olduğunu, onu mutlu etmek için böye bir mizansen yaptıklarını düşünmüş.

İşte o güldüren anı;

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