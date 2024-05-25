Gittiği Maçta Hayat Bilgisi Ortega'nın Rüya Sahnesinin Çekimine Denk Gelen Adam Tribünde Yaşananları Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7MIL_...
Hayat Bilgisi, Türk televizyonlarının en iyi gençlik dizilerinden biriydi. Hala bazı replikleri ezberimizde olan dizide, Paşhan Yılmazel'in canlandırdığı Ortaca karakterini, diziyi izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Kendisinin en büyük hayali Fenerbahçe'de forma giyebilmekti.
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Ortega'nın rüyasında Fenerbahçe tribünlerini selamladığı ikonik bir sahne vardı hatırlarsanız.
Hayatında ilk kez gittiği maçta, bu sahnenin çekimlerine denk gelen Eren Aktan, çekim sırasında tribünde yaşananları anlattı.
Kimseye önceden haber verilmeden çekim yapılınca, kameraların peşinden koştuğu, tribünlere selam veren Ortega'yı kimse tanımamış.
İşte o güldüren anı;
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