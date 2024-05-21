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Amerika'da Asker Olan Bir Türk Kadın Buna Nasıl Karar Verdiğini ve Orduya Girmek İçin Neler Yaptığını Anlattı

Amerika'da Asker Olan Bir Türk Kadın Buna Nasıl Karar Verdiğini ve Orduya Girmek İçin Neler Yaptığını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 11:26

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Ülkemizdeki ekonomik dengesizlikler gençleri yurt dışına yöneltmiş, gençler kendilerine yurt dışında kariyer yaratmaya çalışıyor. Artık günümüzde oldukça farklı iş fırsatlarını da değerlendiriyorlar.

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Bir Türk kadın, internette fırsatları ve imkanlarını görünce ABD Ordusu'na katılma kararı aldı.

Bir Türk kadın, internette fırsatları ve imkanlarını görünce ABD Ordusu'na katılma kararı aldı.

Merak edenler için buna nasıl karar verdiğini ve neler gerektiğini anlattığı bir video paylaştı.

Merak edenler için buna nasıl karar verdiğini ve neler gerektiğini anlattığı bir video paylaştı.

İşte o video;

O kadına farklı yorumlar da geldi;

O kadına farklı yorumlar da geldi;
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