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Gençlere Sorulan "Atatürk Geleceği Neden Gençlere Emanet Etti?" Sorusuna Gelen Cevaplara Hayran Kalacaksınız

Gençlere Sorulan "Atatürk Geleceği Neden Gençlere Emanet Etti?" Sorusuna Gelen Cevaplara Hayran Kalacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 11:31

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Atatürk'ün hem gençlere hem çocuklara verdiği önemi her birimiz biliyoruz. Öyle ki çocuklara ve gençlere bayram hediye edilen tek ülkeyiz. Atatürk ülkenin geleceğinin anahtarının her daim gençlerde olduğunu düşünen bir liderdi.

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Geçmişte gerçekleşen bir röportajda gençlere "Atatürk geleceği neden gençlere emanet etti?" sorusu sorulmuş.

Geçmişte gerçekleşen bir röportajda gençlere "Atatürk geleceği neden gençlere emanet etti?" sorusu sorulmuş.

Günümüzde tekrar yayınlanan o röportajda gençlerin soruya verdiği yanıtlar dinleyenleri hayran bıraktı.

Günümüzde tekrar yayınlanan o röportajda gençlerin soruya verdiği yanıtlar dinleyenleri hayran bıraktı.

İşte o röportaj;

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