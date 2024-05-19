Gençlere Sorulan "Atatürk Geleceği Neden Gençlere Emanet Etti?" Sorusuna Gelen Cevaplara Hayran Kalacaksınız

Atatürk'ün hem gençlere hem çocuklara verdiği önemi her birimiz biliyoruz. Öyle ki çocuklara ve gençlere bayram hediye edilen tek ülkeyiz. Atatürk ülkenin geleceğinin anahtarının her daim gençlerde olduğunu düşünen bir liderdi.
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Geçmişte gerçekleşen bir röportajda gençlere "Atatürk geleceği neden gençlere emanet etti?" sorusu sorulmuş.
Günümüzde tekrar yayınlanan o röportajda gençlerin soruya verdiği yanıtlar dinleyenleri hayran bıraktı.
İşte o röportaj;
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