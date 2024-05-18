KÖFN Selanik Türküsü Seslendirdi: Oğuzhan Uğur'un Pinç Programında Yaptığı 19 Mayıs Konuşması Beğeni Topladı

Bu sene Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm yurtta kutlamalar gerçekleşecek. Oğuzhan Uğur da Pinç isimli programında elbette 19 Mayıs'ın anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı.