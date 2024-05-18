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KÖFN Selanik Türküsü Seslendirdi: Oğuzhan Uğur'un Pinç Programında Yaptığı 19 Mayıs Konuşması Beğeni Topladı

KÖFN Selanik Türküsü Seslendirdi: Oğuzhan Uğur'un Pinç Programında Yaptığı 19 Mayıs Konuşması Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 23:43

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Bu sene Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm yurtta kutlamalar gerçekleşecek. Oğuzhan Uğur da Pinç isimli programında elbette 19 Mayıs'ın anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı.

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"Hafızalarımızdan silinmeye çalışılan o tarih 40 ülkenin ders kitaplarında." diyen Uğur o videoyu "Dün, bugün, yarın ve DAİMA…Kutlu Olsun!" notuyla paylaştı.

"Hafızalarımızdan silinmeye çalışılan o tarih 40 ülkenin ders kitaplarında." diyen Uğur o videoyu "Dün, bugün, yarın ve DAİMA…Kutlu Olsun!" notuyla paylaştı.

Programda KÖFN grubu da Selanik Türküsü seslendirdi.

Programda KÖFN grubu da Selanik Türküsü seslendirdi.

İşte o video;

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Hüseyin Sakızlı

Güzel bir yorum ama bazı şeyler özünde kalmalı bence...