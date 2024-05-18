Koşu Videoları ile Tanınan Sporcu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İçin Bandırma Vapuru'na Kadar 19 Km Koştu

Takipçilerinin verdiği çeşitli koşu hedeflerini yerine getiren 'ayseilefitol' isimli sosyal medya kullanıcısının koşu videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi kilometrelerce koştuğu videoları ile hem izleyenleri şaşırtıyor hem de ilham veriyor.