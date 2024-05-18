Koşu Videoları ile Tanınan Sporcu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İçin Bandırma Vapuru'na Kadar 19 Km Koştu

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7GdPV1KrfI/
Takipçilerinin verdiği çeşitli koşu hedeflerini yerine getiren 'ayseilefitol' isimli sosyal medya kullanıcısının koşu videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi kilometrelerce koştuğu videoları ile hem izleyenleri şaşırtıyor hem de ilham veriyor.
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Kendisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için anlamlı bir koşuya çıktı.
Bir takipçisinin meydan okuması üzerine Samsun'a giden Ayşe, Bandırma Vapuru'na kadar 19 km koştu.
İşte o video;
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