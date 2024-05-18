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Koşu Videoları ile Tanınan Sporcu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İçin Bandırma Vapuru'na Kadar 19 Km Koştu

Koşu Videoları ile Tanınan Sporcu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İçin Bandırma Vapuru'na Kadar 19 Km Koştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 16:37

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Takipçilerinin verdiği çeşitli koşu hedeflerini yerine getiren 'ayseilefitol' isimli sosyal medya kullanıcısının koşu videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi kilometrelerce koştuğu videoları ile hem izleyenleri şaşırtıyor hem de ilham veriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7GdPV1KrfI/
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Kendisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için anlamlı bir koşuya çıktı.

Kendisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için anlamlı bir koşuya çıktı.

Bir takipçisinin meydan okuması üzerine Samsun'a giden Ayşe, Bandırma Vapuru'na kadar 19 km koştu.

Bir takipçisinin meydan okuması üzerine Samsun'a giden Ayşe, Bandırma Vapuru'na kadar 19 km koştu.

İşte o video;

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