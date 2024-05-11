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Eurovision Gururumuz Sertab Erener'in Yarışmadan Sonra Başına Gelenleri Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Eurovision Gururumuz Sertab Erener'in Yarışmadan Sonra Başına Gelenleri Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 10:38

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Birçok ülkede şu an Eurovision 2024 heyecanı yaşanıyor bildiğiniz üzere. Son olarak 2012 yılında Can Bonomo'nun Love Me Back şarksıyla katılmasının ardından ülkemiz bir daha Eurovision'a katılmama kararı aldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@numishhh/vide...
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Eurovision 2024 yarı finalinde konuk olarak sahneye çıkan Sertab Erener, hepimizi eski günlere götürdü.

Eurovision 2024 yarı finalinde konuk olarak sahneye çıkan Sertab Erener, hepimizi eski günlere götürdü.

2003 yılında ülkemize birincilik gururunu yaşatan Sertab Erener, geçmişte katıldığı bir programda yarışmadan sonra başına gelen olayları anlatmıştı.

2003 yılında ülkemize birincilik gururunu yaşatan Sertab Erener, geçmişte katıldığı bir programda yarışmadan sonra başına gelen olayları anlatmıştı.

Klibe müdahale edilmesinden, şarkı üzerinde hak iddia edilerek mahkemeye verilmeye kadar birbirinden garip sorunla uğraşmak zorunda kalan Sertap Erener'in o videosuna "Hiçbir başarı cezasız kalmaz" yorumları yapıldı.

Klibe müdahale edilmesinden, şarkı üzerinde hak iddia edilerek mahkemeye verilmeye kadar birbirinden garip sorunla uğraşmak zorunda kalan Sertap Erener'in o videosuna "Hiçbir başarı cezasız kalmaz" yorumları yapıldı.

İşte o açıklama;

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