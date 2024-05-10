Hayali Bile Heyecanlandırdı: Bir Kullancısı Eurovision 2024'e Katılsaydık Yapılacak Muhtemel Sunumu Hazırladı

Eurovision 2024 serüveni başladı. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen şarkı yarışmasının yarı finali geçtiğimiz gün gerçekleşti. Bildiğiniz üzere ülkemiz uzun yıllardır Eurovision'a katılmıyor.
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Sertab Erener'in bu sene yarı finalde konuk olarak sahneye çıkması hepimizi tekrar Eurovision'a katıldığımız eski günlere götürdü.
@mustiibsgr isimli bir kullanıcı, eğer Eurovision 2024'e katılsaydık ülkemizin performansından önce yapılacak anonsun sunumunun nasıl olacağını tasarladı.
Tasarım, bu sene kullanılan sunumlarla birebir aynı olunca izleyenleri Eurovision'a katılmışız gibi heyecanlandırdı.
İşte o video;
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