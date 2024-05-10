Görüş Bildir
Haberler
Video
Hayali Bile Heyecanlandırdı: Bir Kullancısı Eurovision 2024'e Katılsaydık Yapılacak Muhtemel Sunumu Hazırladı

Hayali Bile Heyecanlandırdı: Bir Kullancısı Eurovision 2024'e Katılsaydık Yapılacak Muhtemel Sunumu Hazırladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 17:37

İçerik Devam Ediyor

Eurovision 2024 serüveni başladı. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen şarkı yarışmasının yarı finali geçtiğimiz gün gerçekleşti. Bildiğiniz üzere ülkemiz uzun yıllardır Eurovision'a katılmıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sertab Erener'in bu sene yarı finalde konuk olarak sahneye çıkması hepimizi tekrar Eurovision'a katıldığımız eski günlere götürdü.

Sertab Erener'in bu sene yarı finalde konuk olarak sahneye çıkması hepimizi tekrar Eurovision'a katıldığımız eski günlere götürdü.

Detayları burada paylaşmıştık;

@mustiibsgr isimli bir kullanıcı, eğer Eurovision 2024'e katılsaydık ülkemizin performansından önce yapılacak anonsun sunumunun nasıl olacağını tasarladı.

@mustiibsgr isimli bir kullanıcı, eğer Eurovision 2024'e katılsaydık ülkemizin performansından önce yapılacak anonsun sunumunun nasıl olacağını tasarladı.

Tasarım, bu sene kullanılan sunumlarla birebir aynı olunca izleyenleri Eurovision'a katılmışız gibi heyecanlandırdı.

Tasarım, bu sene kullanılan sunumlarla birebir aynı olunca izleyenleri Eurovision'a katılmışız gibi heyecanlandırdı.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın