Karsu Mahallesinde Bir Türk Düğünü Görünce Nişanlısını Düğünü İzlemeye Götürdü: "Nasıl Olacağını Görsün"

Karsu, son dönemin en sevilen isimlerinden biri. Kendine özgü tarzı, benzersiz sesi ve etkileyici sahne performansıyla tanınan bu genç yetenek, müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Karsu, müziğinin yanında samimi hareketleri ve enerjisiyle de beğeni topluyor.
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Hollanda'da yaşayan Karsu, mahallesinde bir Türk düğünü görünce, nişanlısını kapıp düğüne götürdü.
"Bizimkinin nasıl olacağını görsün" diyen Karsu'nun sevimli tavırları yine beğeni topladı.
İşte o video;
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