Yine Güzel Haber Geldi: Arda Güler Real Madrid Formasıyla İkinci Golünü Attı!

La Liga’da heyecan Real Sociedad - Real Madrid maçıyla devam ediyor. Arda Güler’in de forma giydiği maçta, genç futbolcumuzdan yine güzel haber geldi.
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Real Madrid' transfer olduğu ilk andan beri tüm gözleri üzerine çeviren Arda Güler, bugün ilk 11'de çıktığı ilk maçındaki ilk golünü attı.
Maçın 28. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren Arda, her birimizi gururlandırdı.
Real Madrid Arda'nın golünü Türk bayrağı emojisi ile kutladı;
İşte o anlar;
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