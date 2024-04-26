Görüş Bildir
Haberler
Video
Yine Güzel Haber Geldi: Arda Güler Real Madrid Formasıyla İkinci Golünü Attı!

Yine Güzel Haber Geldi: Arda Güler Real Madrid Formasıyla İkinci Golünü Attı!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 22:47 Son Güncelleme: 26.04.2024 - 23:02

İçerik Devam Ediyor

La Liga’da heyecan Real Sociedad - Real Madrid maçıyla devam ediyor. Arda Güler’in de forma giydiği maçta, genç futbolcumuzdan yine güzel haber geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Real Madrid' transfer olduğu ilk andan beri tüm gözleri üzerine çeviren Arda Güler, bugün ilk 11'de çıktığı ilk maçındaki ilk golünü attı.

Real Madrid' transfer olduğu ilk andan beri tüm gözleri üzerine çeviren Arda Güler, bugün ilk 11'de çıktığı ilk maçındaki ilk golünü attı.

Maçın 28. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren Arda, her birimizi gururlandırdı.

Maçın 28. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren Arda, her birimizi gururlandırdı.

Real Madrid Arda'nın golünü Türk bayrağı emojisi ile kutladı;

Real Madrid Arda'nın golünü Türk bayrağı emojisi ile kutladı;
twitter.com

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
91
44
8
5
4
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın