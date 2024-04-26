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Çin Ligi Peşlerini Bırakmıyor! Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaşan Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı Esiyor

Çin Ligi Peşlerini Bırakmıyor! Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaşan Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı Esiyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.04.2024 - 13:18

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nı mağlup ederek 7. kez kupayı müzeye getiren Fenerbahçe' Opet'te yeni sezon için yapılanma çalışmaları başladı. Takımdan ayrılan isimler belli oldu.

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2023-2024 sezonunu iki kupa ile noktalayan Sarı Melekler'de transfer hareketliliği başladı.

2023-2024 sezonunu iki kupa ile noktalayan Sarı Melekler'de transfer hareketliliği başladı.
media.fenerbahce.org

2021 yılından beri takımda olan Rus yıldız Arina Fedorovtseva, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu.

2021 yılından beri takımda olan Rus yıldız Arina Fedorovtseva, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu.
media.fenerbahce.org

Voleybolun Sesi'nin haberine göre, sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen bir başka Rus milli Irina Fetisova da Arina gibi Tianjin'e imza attı.

Voleybolun Sesi'nin haberine göre, sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen bir başka Rus milli Irina Fetisova da Arina gibi Tianjin'e imza attı.
media.fenerbahce.org

İki voleybolcunun ara transfer döneminde yeniden takıma katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

İki voleybolcunun ara transfer döneminde yeniden takıma katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.
media.fenerbahce.org

Voleybol Plus, Fedorovtseva'nın Çin'de ligin tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'ye döneceğini ifade etti. Fetisova ile ilgili bir detay ise şu an için paylaşılmadı.

Voleybol Plus, Fedorovtseva'nın Çin'de ligin tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'ye döneceğini ifade etti. Fetisova ile ilgili bir detay ise şu an için paylaşılmadı.

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