Çin Ligi Peşlerini Bırakmıyor! Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaşan Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı Esiyor
Çin Ligi Peşlerini Bırakmıyor! Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaşan Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı Esiyor
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nı mağlup ederek 7. kez kupayı müzeye getiren Fenerbahçe' Opet'te yeni sezon için yapılanma çalışmaları başladı. Takımdan ayrılan isimler belli oldu.
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2023-2024 sezonunu iki kupa ile noktalayan Sarı Melekler'de transfer hareketliliği başladı.
2021 yılından beri takımda olan Rus yıldız Arina Fedorovtseva, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu.
Voleybolun Sesi'nin haberine göre, sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen bir başka Rus milli Irina Fetisova da Arina gibi Tianjin'e imza attı.
İki voleybolcunun ara transfer döneminde yeniden takıma katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.
Voleybol Plus, Fedorovtseva'nın Çin'de ligin tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'ye döneceğini ifade etti. Fetisova ile ilgili bir detay ise şu an için paylaşılmadı.
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