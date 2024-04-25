Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Vakıfbank'ın Eski Oyuncusu Paola Egonu "Para İçin Sürekli Takım Değiştiriyor" Eleştirilerine Cevap Verdi!

Vakıfbank'ın Eski Oyuncusu Paola Egonu "Para İçin Sürekli Takım Değiştiriyor" Eleştirilerine Cevap Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.04.2024 - 12:23

Avrupa voleybolunun önemli isimlerinden Paola Egonu, ELLE dergisine verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. İtalya'nın milli yıldızı, kendisine yöneltilen 'para için takım seçiyor' eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2022-2023 sezonunda ülkemizde Vakıfbank forması giyen Paola Egonu, sarı-siyahlı kulübün CEV Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasında büyük rol oynamıştı.

2022-2023 sezonunda ülkemizde Vakıfbank forması giyen Paola Egonu, sarı-siyahlı kulübün CEV Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasında büyük rol oynamıştı.

25 yaşındaki voleybolcu, final sonrası takımdan ayrılacağını duyurmuş ve Vero Volley Milano ile anlaşmıştı.

25 yaşındaki voleybolcu, final sonrası takımdan ayrılacağını duyurmuş ve Vero Volley Milano ile anlaşmıştı.

Başarılı pasör çaprazı, bu kararının ardından para konusuyla bir kez daha gündeme gelmişti. Egonu'nun transfer tercihleri, bazı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Başarılı pasör çaprazı, bu kararının ardından para konusuyla bir kez daha gündeme gelmişti. Egonu'nun transfer tercihleri, bazı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Yıldız isim, eleştiriler hakkında ilk kez konuştu ve "Kararlarını paraya göre vermekle suçlandın. Bunun ne kadarı doğru ?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi 👇

Yıldız isim, eleştiriler hakkında ilk kez konuştu ve "Kararlarını paraya göre vermekle suçlandın. Bunun ne kadarı doğru ?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi 👇

'Hiçbiri doğru değil. Kariyerimde beni yönlendiren şeyin para olduğu bir noktada değilim: bir gün bu olacak ama o gün bugün değil. Türkiyeye gittim çünkü Giovanni Guidetti ile antrenman yapmak ve saygı duyduğum sporcularla oynamak istiyordum. Ve dediğim gibi, gitmem gerekiyordu. Yaşamak için doğru bir deneyimdi. Genç ve duygusalım, hâlâ kalbimin sesini dinliyorum. Yine de para önemli: Ben de herkes gibi çalışıyorum ve herkes gibi iyi yaşamak ve aileme güvence sağlamak istiyorum. Aileme bakmak için yaptığım fedakârlıkları sadece ben biliyorum. Açıkçası bu eleştiriler beni incitiyor çünkü beni yansıtmıyorlar: Ben de herkes gibi hatalar yapıyorum ama iyi kalpli ve iyi bir insanım. Yavaş yavaş her şeyi oluruna bırakmayı öğreniyorum. Er ya da geç bunu başaracağım.'

Egonu'nun sözlerini birçok voleybolsever destekledi 👇

Egonu'nun sözlerini birçok voleybolsever destekledi 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın