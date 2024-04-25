Vakıfbank'ın Eski Oyuncusu Paola Egonu "Para İçin Sürekli Takım Değiştiriyor" Eleştirilerine Cevap Verdi!
Vakıfbank'ın Eski Oyuncusu Paola Egonu "Para İçin Sürekli Takım Değiştiriyor" Eleştirilerine Cevap Verdi!
Avrupa voleybolunun önemli isimlerinden Paola Egonu, ELLE dergisine verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. İtalya'nın milli yıldızı, kendisine yöneltilen 'para için takım seçiyor' eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu.
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2022-2023 sezonunda ülkemizde Vakıfbank forması giyen Paola Egonu, sarı-siyahlı kulübün CEV Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasında büyük rol oynamıştı.
25 yaşındaki voleybolcu, final sonrası takımdan ayrılacağını duyurmuş ve Vero Volley Milano ile anlaşmıştı.
Başarılı pasör çaprazı, bu kararının ardından para konusuyla bir kez daha gündeme gelmişti. Egonu'nun transfer tercihleri, bazı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.
Yıldız isim, eleştiriler hakkında ilk kez konuştu ve "Kararlarını paraya göre vermekle suçlandın. Bunun ne kadarı doğru ?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi 👇
Egonu'nun sözlerini birçok voleybolsever destekledi 👇
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