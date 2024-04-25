Vakıfbank'ın Eski Oyuncusu Paola Egonu "Para İçin Sürekli Takım Değiştiriyor" Eleştirilerine Cevap Verdi!

'Hiçbiri doğru değil. Kariyerimde beni yönlendiren şeyin para olduğu bir noktada değilim: bir gün bu olacak ama o gün bugün değil. Türkiyeye gittim çünkü Giovanni Guidetti ile antrenman yapmak ve saygı duyduğum sporcularla oynamak istiyordum. Ve dediğim gibi, gitmem gerekiyordu. Yaşamak için doğru bir deneyimdi. Genç ve duygusalım, hâlâ kalbimin sesini dinliyorum. Yine de para önemli: Ben de herkes gibi çalışıyorum ve herkes gibi iyi yaşamak ve aileme güvence sağlamak istiyorum. Aileme bakmak için yaptığım fedakârlıkları sadece ben biliyorum. Açıkçası bu eleştiriler beni incitiyor çünkü beni yansıtmıyorlar: Ben de herkes gibi hatalar yapıyorum ama iyi kalpli ve iyi bir insanım. Yavaş yavaş her şeyi oluruna bırakmayı öğreniyorum. Er ya da geç bunu başaracağım.'