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Fenerbahçe Opet Forması Milli Voleybolcunun Adı Ankara'daki Bir Parka Verildi

Fenerbahçe Opet Forması Milli Voleybolcunun Adı Ankara'daki Bir Parka Verildi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.04.2024 - 09:35

Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan milli voleybolcu Gizem Örge'nin adı, Ankara'da bulunan bir parka verildi.

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Uzun yıllar Vakıfbank forması giyen 2021 yılından bu yana da kariyerine Fenerbahçe Opet'te devam eden Gizem Örge hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden resmi bir karar geldi.

Uzun yıllar Vakıfbank forması giyen 2021 yılından bu yana da kariyerine Fenerbahçe Opet'te devam eden Gizem Örge hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden resmi bir karar geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Çamlıca Parkı'nın isminde değişikliğe gidildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Çamlıca Parkı'nın isminde değişikliğe gidildi.
media.fenerbahce.org

Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkın adını Ankaralı milli voleybolcunun adı ile değiştirdi. Parkın yeni adı, Gizem Örge Parkı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkın adını Ankaralı milli voleybolcunun adı ile değiştirdi. Parkın yeni adı, Gizem Örge Parkı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi 👇

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi 👇

'Yenimahalle İlçesi Çamlıca Mahallesi sınırlarında bulunan  “Çamlıca Parkı” isminin “Gizem ÖRGE Parkı” olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonunun 24.11.2023 tarihli ve 145 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.12.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Yenimahalle İlçesi Çamlıca Mahallesi sınırlarında bulunan  “Çamlıca Parkı” isminin “Gizem ÖRGE Parkı” olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 130 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi.'

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