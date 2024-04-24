Fenerbahçe Opet Forması Milli Voleybolcunun Adı Ankara'daki Bir Parka Verildi
Fenerbahçe Opet Forması Milli Voleybolcunun Adı Ankara'daki Bir Parka Verildi
Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan milli voleybolcu Gizem Örge'nin adı, Ankara'da bulunan bir parka verildi.
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Uzun yıllar Vakıfbank forması giyen 2021 yılından bu yana da kariyerine Fenerbahçe Opet'te devam eden Gizem Örge hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden resmi bir karar geldi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Çamlıca Parkı'nın isminde değişikliğe gidildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkın adını Ankaralı milli voleybolcunun adı ile değiştirdi. Parkın yeni adı, Gizem Örge Parkı oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi 👇
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