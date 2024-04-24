Fenerbahçe Opet Forması Milli Voleybolcunun Adı Ankara'daki Bir Parka Verildi

'Yenimahalle İlçesi Çamlıca Mahallesi sınırlarında bulunan “Çamlıca Parkı” isminin “Gizem ÖRGE Parkı” olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonunun 24.11.2023 tarihli ve 145 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.12.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Yenimahalle İlçesi Çamlıca Mahallesi sınırlarında bulunan “Çamlıca Parkı” isminin “Gizem ÖRGE Parkı” olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 130 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi.'