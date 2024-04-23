Fenerbahçeli Kadın Voleybolcuların Şampiyonluk Yemeğindeki Kombinlerine Herkes Hayran Kaldı!
Fenerbahçeli Kadın Voleybolcuların Şampiyonluk Yemeğindeki Kombinlerine Herkes Hayran Kaldı!
Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, üst üste gelen ikinci zaferi bir de akşam yemeğiyle kutladı. Sarı Melekler'in tarzları büyük beğeni topladı.
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
Üst üste ikinci lig şampiyonluğuna ulaşan Sarı Melekler, maçın ardından yaşadığı büyük sevinçten sonra düzenlenen akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi.
Geceye dair fotoğraflar, herkesin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli voleybolcular, yine ilgilerin odağı oldu.
Ada Germen & Arina Fedorovtseva
Melissa Vargas & Cansu Çetin
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Ada Germen & Eda Erdem
Ana Cristina & Cansu Çetin
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