Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Fenerbahçeli Kadın Voleybolcuların Şampiyonluk Yemeğindeki Kombinlerine Herkes Hayran Kaldı!

Fenerbahçeli Kadın Voleybolcuların Şampiyonluk Yemeğindeki Kombinlerine Herkes Hayran Kaldı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.04.2024 - 14:17

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, üst üste gelen ikinci zaferi bir de akşam yemeğiyle kutladı. Sarı Melekler'in tarzları büyük beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Üst üste ikinci lig şampiyonluğuna ulaşan Sarı Melekler, maçın ardından yaşadığı büyük sevinçten sonra düzenlenen akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi.

Üst üste ikinci lig şampiyonluğuna ulaşan Sarı Melekler, maçın ardından yaşadığı büyük sevinçten sonra düzenlenen akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi.

Geceye dair fotoğraflar, herkesin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli voleybolcular, yine ilgilerin odağı oldu.

Geceye dair fotoğraflar, herkesin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli voleybolcular, yine ilgilerin odağı oldu.

Ada Germen & Arina Fedorovtseva

Ada Germen & Arina Fedorovtseva

Melissa Vargas & Cansu Çetin

Melissa Vargas & Cansu Çetin
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ada Germen & Eda Erdem

Ada Germen & Eda Erdem

Ana Cristina & Cansu Çetin

Ana Cristina & Cansu Çetin

Taraftarların yorumları👇🏻

Taraftarların yorumları👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu haber de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın