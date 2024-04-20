Tedavi İçin İtalya'ya Giden Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Fiziğiyle Dikkat Çekti
Tedavi İçin İtalya'ya Giden Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Fiziğiyle Dikkat Çekti
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Geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi geniş kadrosunda yer alan Zehra Güneş'in bir süredir sakat olduğu ifade edilmişti.
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başarılı voleybolcuya ilişkin "Omzunda ufak bir sakatlığı var. Takımını yalnız bırakmıyor bir yandan da tedavisi devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.
Tedavi için İtalya'ya giden Vakıfbank oyuncusu, spor salonundan antrenman videosu paylaştı.
Milli yıldız, sürecin devam ettiğini ifade etti.
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