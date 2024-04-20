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Tedavi İçin İtalya'ya Giden Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Fiziğiyle Dikkat Çekti

Tedavi İçin İtalya'ya Giden Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Fiziğiyle Dikkat Çekti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 21:25

Vakıfbank forması giyen Zehra Güneş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine gitti. Milli voleybolcu, tedavisinin devam ettiğini belirtti.

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Geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi geniş kadrosunda yer alan Zehra Güneş'in bir süredir sakat olduğu ifade edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi geniş kadrosunda yer alan Zehra Güneş'in bir süredir sakat olduğu ifade edilmişti.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başarılı voleybolcuya ilişkin "Omzunda ufak bir sakatlığı var. Takımını yalnız bırakmıyor bir yandan da tedavisi devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başarılı voleybolcuya ilişkin "Omzunda ufak bir sakatlığı var. Takımını yalnız bırakmıyor bir yandan da tedavisi devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Tedavi için İtalya'ya giden Vakıfbank oyuncusu, spor salonundan antrenman videosu paylaştı.

Milli yıldız, sürecin devam ettiğini ifade etti.

Milli yıldız, sürecin devam ettiğini ifade etti.

Sıkı çalışma, voleybolseverlerin de ilgi odağı oldu 👇

Sıkı çalışma, voleybolseverlerin de ilgi odağı oldu 👇
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