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Dünyanın Zirvesinde Yer Alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Geniş Kadrosu Açıklandı

Dünyanın Zirvesinde Yer Alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Geniş Kadrosu Açıklandı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 08:33

2023 yılında FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanarak ülkemize büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu belirlendi.

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2024 yılında ilk kez VNL'de izleyeceğimiz Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

2024 yılında ilk kez VNL'de izleyeceğimiz Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Son şampiyon milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

Son şampiyon milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerin 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer aldı 👇

Millilerin 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer aldı 👇

  • Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

  • Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

  • Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

  • Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

  • Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi'ndeki ilk hafta maç programı ise şu şekilde 👇

Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi'ndeki ilk hafta maç programı ise şu şekilde 👇

1.Hafta – Antalya/Türkiye

  • 15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

  • 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

  • 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

  • 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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