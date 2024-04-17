Dünyanın Zirvesinde Yer Alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Geniş Kadrosu Açıklandı
Dünyanın Zirvesinde Yer Alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Geniş Kadrosu Açıklandı
2023 yılında FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanarak ülkemize büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu belirlendi.
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2024 yılında ilk kez VNL'de izleyeceğimiz Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Son şampiyon milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Millilerin 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer aldı 👇
Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi'ndeki ilk hafta maç programı ise şu şekilde 👇
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