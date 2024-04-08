Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı'nın Yıldız İsmi Hande Baladın'ın Belgeseli Gösterime Giriyor
Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı'nın Yıldız İsmi Hande Baladın'ın Belgeseli Gösterime Giriyor
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı ismi Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan 'Baladın' belgeseli çok yakında vizyona giriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kadın voleybolunun yıldızlarından Hande Baladın'ın hayatı belgesel oldu. Nisan ayı içerisinde Red Bull TV’de yayınlanacak olan yapım, 26 yaşındaki sporcunun kariyerindeki dönüm noktaları, oyuncunun öne çıkan özellikleri ve günlük rutinlerine değiniyor.
Kariyeri boyunca orta oyuncu, pasör çaprazı ve smaçör olarak görev alan, hem hücumda hem de savunmada üst düzey bir performans sergileyen Baladın’ın mevkilere adaptasyonu ve maçlara hazırlıkları belgeselde öne çıkan noktalar arasında.
Yapıma dair konuşan başarılı voleybolcu, "İsmimi taşıyan bir belgeselin yapılması benim için gerçekten gurur verici. Muhteşem bir ekiple, böylesine güçlü bir yapım gerçekleştirdiğimiz için Red Bull’a teşekkür ediyorum. Umuyorum belgesel izleyicinin de beğenisini kazanır” dedi.
Belgeselde Hande Baladın'ın yanı sıra TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Başantrenörler Daniele Santarelli, Ferhat Akbaş, Giovanni Guidetti ile Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda