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Sultanlar Ligi’nde Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit Kupa İçin Sahaya Çıkıyor

Sultanlar Ligi’nde Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit Kupa İçin Sahaya Çıkıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.04.2024 - 13:12

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükselerek Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı final maçı ne zaman, saat kaçta?

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Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak.

Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak.

Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak.

Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak.

3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.

3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.

Üçüncülük maçlarında ise ilk karşılaşma, 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Üçüncülük maçlarında ise ilk karşılaşma, 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak.

2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak. Maçlar, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak. Maçlar, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.

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