Sultanlar Ligi’nde Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit Kupa İçin Sahaya Çıkıyor
Sultanlar Ligi’nde Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit Kupa İçin Sahaya Çıkıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükselerek Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı final maçı ne zaman, saat kaçta?
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Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak.
Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak.
3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.
Üçüncülük maçlarında ise ilk karşılaşma, 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak.
2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak. Maçlar, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.
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