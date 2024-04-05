Sultanlar Ligi’nde Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit Kupa İçin Sahaya Çıkıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükselerek Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı final maçı ne zaman, saat kaçta?