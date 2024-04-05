Görüş Bildir
Haberler
Spor
Maç Sırasında Dudakları Birbirine Değen Cansu ve Ali Frantti'nin Verdiği Tepki Gündem Oldu!

Maç Sırasında Dudakları Birbirine Değen Cansu ve Ali Frantti'nin Verdiği Tepki Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
05.04.2024 - 09:36

Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank voleybol maçında güldüren anlar yaşandı. Cansu ve Ali Frantti'nin yanlışlıkla dudakları birbirine değince verdikleri tepki gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit final serisinde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Heyecanlı geçen maç sırasında ise güldüren anlar yaşandı.

Eczacıbaşı Dynavit final serisinde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Heyecanlı geçen maç sırasında ise güldüren anlar yaşandı.

Vakıfbank oyuncuları sevinç yaşarken yanlışlıkla Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi. İki oyuncunun verdiği tepki ise herkesi güldürdü.

Vakıfbank oyuncuları sevinç yaşarken yanlışlıkla Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi. İki oyuncunun verdiği tepki ise herkesi güldürdü.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada da goygoycuların eline düştüler.

Sosyal medyada da goygoycuların eline düştüler.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İkisi de çok tatlıydı. 😂

İkisi de çok tatlıydı. 😂

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
19
16
3
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?