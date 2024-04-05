Maç Sırasında Dudakları Birbirine Değen Cansu ve Ali Frantti'nin Verdiği Tepki Gündem Oldu!
Maç Sırasında Dudakları Birbirine Değen Cansu ve Ali Frantti'nin Verdiği Tepki Gündem Oldu!
Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank voleybol maçında güldüren anlar yaşandı. Cansu ve Ali Frantti'nin yanlışlıkla dudakları birbirine değince verdikleri tepki gündem oldu.
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Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit final serisinde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Heyecanlı geçen maç sırasında ise güldüren anlar yaşandı.
Vakıfbank oyuncuları sevinç yaşarken yanlışlıkla Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi. İki oyuncunun verdiği tepki ise herkesi güldürdü.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medyada da goygoycuların eline düştüler.
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İkisi de çok tatlıydı. 😂
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