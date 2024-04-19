Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit Final Serisinin 5. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Nefes kesen şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşacak takım beşinci maçta belli olacak. Peki, Fenerbahçe - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?