Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit Final Serisinin 5. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Şampiyon Belli Oluyor: Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit Final Serisinin 5. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Nefes kesen şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşacak takım beşinci maçta belli olacak. Peki, Fenerbahçe - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında gülen taraf turuncu-beyazlılar oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı, ilk 25-21 kazandı. İkinci sette de hücumdan istediğini alan ev sahibi, yine 25-21'lik set skoru ile maçı 2-0'a getirdi.
Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olsa da Fenerbahçe Opet, Boskovic'i durduramadı ve ilk iki sette olduğu gibi son seti de 25-21 kaybetti. Eczacıbaşı, parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Serinin beşinci ve son maçı 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ev sahipliğinde saat 19.00'da yine aynı salonda oynanacak. Mücadele, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.
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