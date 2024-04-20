Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Resmi Açıklama Geldi! Milli Voleybolcu Saliha Şahin Beşiktaş'ta

Resmi Açıklama Geldi! Milli Voleybolcu Saliha Şahin Beşiktaş'ta

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 19:44

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş Ayos, milli smaçör Saliha Şahin ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 25 yaşındaki voleybolcu, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz yıl Eczacıbaşı Dynavit forması giyen milli smaçör Saliha Şahin'in yeni adresi belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Eczacıbaşı Dynavit forması giyen milli smaçör Saliha Şahin'in yeni adresi belli oldu.

Polonya Ligi'nde Chemik Police formasını giyen başarılı voleybolcu, Beşiktaş Ayos'a transfer oldu.

Polonya Ligi'nde Chemik Police formasını giyen başarılı voleybolcu, Beşiktaş Ayos'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Milli voleybolcu, bu sezon Chemik Police ile Polonya'da lig şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa'yı da kazandı ve yılı iki zaferle noktaladı.

Milli voleybolcu, bu sezon Chemik Police ile Polonya'da lig şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa'yı da kazandı ve yılı iki zaferle noktaladı.

Bu haber de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın