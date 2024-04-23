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Eda Erdem'in Gibi'nin Ersoy'u Ahmet Kürşat Öçalan'ı Tanımadığı Anlar Dillere Düştü

Eda Erdem'in Gibi'nin Ersoy'u Ahmet Kürşat Öçalan'ı Tanımadığı Anlar Dillere Düştü

Gibi
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.04.2024 - 08:43

Fenerbahçe Opet, dün akşam Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğun sahibi oldu. Kaptan Eda Erdem her zamanki gibi sevenleriyle maç sonunda bir arada geldi. Kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler arasında Gibi dizisinde Ersoy karakteriyle hepimizi güldüren Ahmet Kürşat Öçalan vardı. Fotoğraf çekildikleri anlarda Eda Erdem'in Öçalan'ı tanımadığını düşünenler sosyal medyada yorumlarıyla güldürdü.

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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.

Sultanlar Ligi'nin 2023-2024 sezonu son maçı, Berhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı.

Maç boyunca dikkat çeken kaptan Eda Erdem, yine tüm takımın en iyi hali olması için elinden geleni yaptı.

Maç boyunca dikkat çeken kaptan Eda Erdem, yine tüm takımın en iyi hali olması için elinden geleni yaptı.

Serinin sonunda rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, sezonun şampiyonu olarak adını yazdırdı.

Filenin Sultanları olarak başardıklarıyla da, Fenerbahçe Opet'te yaptıklarıyla da herkesin gözde isimlerinden biri olan Eda Erdem, maç sonunda sevenleriyle bir araya geldi.

Filenin Sultanları olarak başardıklarıyla da, Fenerbahçe Opet'te yaptıklarıyla da herkesin gözde isimlerinden biri olan Eda Erdem, maç sonunda sevenleriyle bir araya geldi.

Eczacıbaşı Dynavit'e 5 maçlık seri sonucunda 3-2'lik üstünlük sağlayan ve sezonu kupayla kapatan Fenerbahçe Opet için düzenlenen törende, Eda Erdem'in hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anlar dikkat çekti.

Törene katılan isimlerden bir tanesi de son dönemde ortalığı kırıp geçen Gibi dizisinin Ersoy'unu canlandıran Ahmet Kürşat Öçalan oldu.

Törene katılan isimlerden bir tanesi de son dönemde ortalığı kırıp geçen Gibi dizisinin Ersoy'unu canlandıran Ahmet Kürşat Öçalan oldu.

Ünlü oyuncu da Eda Erdem ile hatıra fotoğrafı çektirmek için bekledi ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Ancak Eda Erdem'in Öçalan yani namı diğer Ersoy'la fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada dillere düştü.

Ancak Eda Erdem'in Öçalan yani namı diğer Ersoy'la fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada dillere düştü.

Eda Erdem'in, Ahmet Kürşat Öçalan'ı tanımadığı ve bu yüzden onu 'geh' diye çağırdığı yorumları yapıldı.

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İşte Eda Erdem ve Ahmet Kürşat Öçalan:

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