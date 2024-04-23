Eda Erdem'in Gibi'nin Ersoy'u Ahmet Kürşat Öçalan'ı Tanımadığı Anlar Dillere Düştü

Fenerbahçe Opet, dün akşam Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğun sahibi oldu. Kaptan Eda Erdem her zamanki gibi sevenleriyle maç sonunda bir arada geldi. Kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler arasında Gibi dizisinde Ersoy karakteriyle hepimizi güldüren Ahmet Kürşat Öçalan vardı. Fotoğraf çekildikleri anlarda Eda Erdem'in Öçalan'ı tanımadığını düşünenler sosyal medyada yorumlarıyla güldürdü.