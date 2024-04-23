Eda Erdem'in Gibi'nin Ersoy'u Ahmet Kürşat Öçalan'ı Tanımadığı Anlar Dillere Düştü
Eda Erdem'in Gibi'nin Ersoy'u Ahmet Kürşat Öçalan'ı Tanımadığı Anlar Dillere Düştü
Fenerbahçe Opet, dün akşam Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğun sahibi oldu. Kaptan Eda Erdem her zamanki gibi sevenleriyle maç sonunda bir arada geldi. Kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler arasında Gibi dizisinde Ersoy karakteriyle hepimizi güldüren Ahmet Kürşat Öçalan vardı. Fotoğraf çekildikleri anlarda Eda Erdem'in Öçalan'ı tanımadığını düşünenler sosyal medyada yorumlarıyla güldürdü.
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.
Maç boyunca dikkat çeken kaptan Eda Erdem, yine tüm takımın en iyi hali olması için elinden geleni yaptı.
Filenin Sultanları olarak başardıklarıyla da, Fenerbahçe Opet'te yaptıklarıyla da herkesin gözde isimlerinden biri olan Eda Erdem, maç sonunda sevenleriyle bir araya geldi.
Törene katılan isimlerden bir tanesi de son dönemde ortalığı kırıp geçen Gibi dizisinin Ersoy'unu canlandıran Ahmet Kürşat Öçalan oldu.
Ancak Eda Erdem'in Öçalan yani namı diğer Ersoy'la fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada dillere düştü.
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İşte Eda Erdem ve Ahmet Kürşat Öçalan:
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