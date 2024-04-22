Yengemiz Wanda Nara, Icardi'yi İzlemeye Gittiği Paçalı Güvercin Kombiniyle Ağzımızın Tadını Kaçırdı
Yengemiz Wanda Nara, Icardi'yi İzlemeye Gittiği Paçalı Güvercin Kombiniyle Ağzımızın Tadını Kaçırdı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ile birlikte, magazin gündeminin tam orta yerine güneş gibi doğan isim Wanda Nara oldu elbette. Tüm futbol camiası tarafından yenge ilan edilen Nara'nın, Icardi'yi desteklemek için trübüne giderken giydikleri ağzımızın tadını kaçırdı...
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Galatasaray'ın yıldız ismi, herkesin beğenisini kazanan ve sosyal medyada adı bir saniye dillerden düşmeyen isim Icardi elbette.
Evlilikleri hakkında binbir tane iddia çıkan ve bazen aralarının bozulduğunu duyduğumuz Wanda Nara-Icardi ikilisi, kafalarımızda "ayrılıyorlar mı?" soru işaretleri doğuruyor.
Eşine hep destek tam destek moduna giren Wanda Nara, sosyal medyada Icardi ile sık sık paylaşım yapmayı unutmuyor.
Dün akşam yayınlanan Galatasaray - Pendikspor maçını izlemek için RAMS Park'ta trübünde olan Wanda Nara, Icardi'yi desteklediği sırada fotoğraf çekilmeyi de unutmadı.
Eşofman takımının altına giydiği beyaz topuklu ayakkabıları ağzımızın tadını kaçırdı...
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