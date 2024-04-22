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Yengemiz Wanda Nara, Icardi'yi İzlemeye Gittiği Paçalı Güvercin Kombiniyle Ağzımızın Tadını Kaçırdı

Yengemiz Wanda Nara, Icardi'yi İzlemeye Gittiği Paçalı Güvercin Kombiniyle Ağzımızın Tadını Kaçırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 09:56

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ile birlikte, magazin gündeminin tam orta yerine güneş gibi doğan isim Wanda Nara oldu elbette. Tüm futbol camiası tarafından yenge ilan edilen Nara'nın, Icardi'yi desteklemek için trübüne giderken giydikleri ağzımızın tadını kaçırdı...

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Galatasaray'ın yıldız ismi, herkesin beğenisini kazanan ve sosyal medyada adı bir saniye dillerden düşmeyen isim Icardi elbette.

Galatasaray'ın yıldız ismi, herkesin beğenisini kazanan ve sosyal medyada adı bir saniye dillerden düşmeyen isim Icardi elbette.

Ancak yalnızca kendisi değil, kendisi ile birlikte eşi Wanda Nara da çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Tabii bu da bu ikilinin magazin dünyasının en çok aranan yüzleri arasına girmesine sebep oldu.

Evlilikleri hakkında binbir tane iddia çıkan ve bazen aralarının bozulduğunu duyduğumuz Wanda Nara-Icardi ikilisi, kafalarımızda "ayrılıyorlar mı?" soru işaretleri doğuruyor.

Evlilikleri hakkında binbir tane iddia çıkan ve bazen aralarının bozulduğunu duyduğumuz Wanda Nara-Icardi ikilisi, kafalarımızda "ayrılıyorlar mı?" soru işaretleri doğuruyor.

Tabii bilmeyenler vardır, aldatma iddialarından tutun da ifşalara kadar pek çok gündem başlığıyla magazinde ön plana çıkmışlardı. Tabii boşanma ya da ayrılma durumları söz konusu değil. Hatta pek çok markanın da yüzü olmuş durumdalar.

Eşine hep destek tam destek moduna giren Wanda Nara, sosyal medyada Icardi ile sık sık paylaşım yapmayı unutmuyor.

Eşine hep destek tam destek moduna giren Wanda Nara, sosyal medyada Icardi ile sık sık paylaşım yapmayı unutmuyor.

Giyimiyle kuşamıyla herkesin dilinde olan ve sosyal medyada yorumları 'yenge yeter artık' mesajlarıyla dolan Wanda Nara, bu kez de şaşırtmadı.

Dün akşam yayınlanan Galatasaray - Pendikspor maçını izlemek için RAMS Park'ta trübünde olan Wanda Nara, Icardi'yi desteklediği sırada fotoğraf çekilmeyi de unutmadı.

Dün akşam yayınlanan Galatasaray - Pendikspor maçını izlemek için RAMS Park'ta trübünde olan Wanda Nara, Icardi'yi desteklediği sırada fotoğraf çekilmeyi de unutmadı.

Fakat hepimizin gerçekliğini sorguladığı bir an oldu...

Eşofman takımının altına giydiği beyaz topuklu ayakkabıları ağzımızın tadını kaçırdı...

Eşofman takımının altına giydiği beyaz topuklu ayakkabıları ağzımızın tadını kaçırdı...

Wanda Nara'nın paçalı güvercinden hallice kombinini görenler tabii ki yorumlarını bizden esirgemedi!

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