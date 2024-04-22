Can Bonomo'nun Saatinin Fiyatını Duyunca Neden Kolundan Hiç Çıkartmadığına Hak Vereceksiniz
Can Bonomo'nun Saatinin Fiyatını Duyunca Neden Kolundan Hiç Çıkartmadığına Hak Vereceksiniz
Son dönemde yaptığı açıklamalarla hanımcılığını gündeme getiren, aile hayatıyla herkesin gözdesi olan ünlü şarkıcı Can Bonomo çok popüler bir isim bildiğiniz gibi. Sosyal medyada herkesin yakından takip ettiği Can Bonomo'nun, kolundan çıkartmadığı saatin fiyatını öğrendik. Saatin fiyatını duyunca siz de çıkartmamasına hak vereceksiniz...
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2011 yılında Meczup albümüyle ile müzik piyasasını resmen altüst eden, çalışkanlığıyla herkesi etkileyen Can Bonomo'nun en az bir şarkısını biliyorsunuzdur.
Bir de Eurovision hikayesi var kendisinin büyük bir çoğunuzun bildiği gibi.
Diğer bir yandan magazin hayatıyla da epey gündemde olan isimlerden biri kendisi.
Bir de oğulları Roman'ı kucağına alan ikilinin sosyal medya paylaşımları dibimizi düşürmeye başlamıştı. Üstüne bir de Can Bonomo'nun hanımıyla ilgili yaptığı açıklamalar bizi kalbimizden vurdu.
Sürekli aile babası kimliğiyle ön plana çıkan Can Bonomo, bu sefer lüks bir harcamasıyla karşımıza geldi.
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Saatlere zaafı olduğu söylenen Can Bonomo, yatırımını da bu yönde yapıyormuş.
Çünkü kendisinin saati 50 bin euro, yani 1.7 milyon TL değerinde!
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