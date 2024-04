Can Bonomo'nun Saatinin Fiyatını Duyunca Neden Kolundan Hiç Çıkartmadığına Hak Vereceksiniz

Katıldığı her programda eşi Öykü Karayel için methiyeler dizen ve sayısız övgüler yağdıran Can Bonomo 'işte aşk bu' dedirtmişti. Her anlamda eşine ne kadar saygı ve sevgi duyduğunu sürekli dile getirmesi sosyal medyada herkesi oldukça etkilemişti.