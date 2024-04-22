Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Can Bonomo'nun Saatinin Fiyatını Duyunca Neden Kolundan Hiç Çıkartmadığına Hak Vereceksiniz

Can Bonomo'nun Saatinin Fiyatını Duyunca Neden Kolundan Hiç Çıkartmadığına Hak Vereceksiniz

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 08:35

Son dönemde yaptığı açıklamalarla hanımcılığını gündeme getiren, aile hayatıyla herkesin gözdesi olan ünlü şarkıcı Can Bonomo çok popüler bir isim bildiğiniz gibi. Sosyal medyada herkesin yakından takip ettiği Can Bonomo'nun, kolundan çıkartmadığı saatin fiyatını öğrendik. Saatin fiyatını duyunca siz de çıkartmamasına hak vereceksiniz...

İçeriğin Devamı Aşağıda

2011 yılında Meczup albümüyle ile müzik piyasasını resmen altüst eden, çalışkanlığıyla herkesi etkileyen Can Bonomo'nun en az bir şarkısını biliyorsunuzdur.

2011 yılında Meczup albümüyle ile müzik piyasasını resmen altüst eden, çalışkanlığıyla herkesi etkileyen Can Bonomo'nun en az bir şarkısını biliyorsunuzdur.

Hem stil, hem saç, hem de kariyer anlamında Can Bonomo'nun kendine has, ayrı bir tarzı vardı biliyorsunuz. Hala var... Marjinal olarak tanımlayabileceğimiz isimlerden kendisi.

Bir de Eurovision hikayesi var kendisinin büyük bir çoğunuzun bildiği gibi.

Bir de Eurovision hikayesi var kendisinin büyük bir çoğunuzun bildiği gibi.

2012 yılında, yani daha ilk albümünü yayınlamasından hemen bir yıl sonra Eurovision'da ülkemizi temsil etmişti Can Bonomo. Haliyle ününe ün katıldı. Yarışmayı yedinci sırada tamamlasa da 'Love Me Back' herkesin diline dolandı.

Diğer bir yandan magazin hayatıyla da epey gündemde olan isimlerden biri kendisi.

Diğer bir yandan magazin hayatıyla da epey gündemde olan isimlerden biri kendisi.

Yıllar boyunca yaşadığı ilişkilerle dikkat çeken Can Bonomo, 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile dünyaevine girmişti. Çiftin sevgililik döneminden tutun da düğünlerine kadar her detay oldukça merak ediliyordu.

Bir de oğulları Roman'ı kucağına alan ikilinin sosyal medya paylaşımları dibimizi düşürmeye başlamıştı. Üstüne bir de Can Bonomo'nun hanımıyla ilgili yaptığı açıklamalar bizi kalbimizden vurdu.

Bir de oğulları Roman'ı kucağına alan ikilinin sosyal medya paylaşımları dibimizi düşürmeye başlamıştı. Üstüne bir de Can Bonomo'nun hanımıyla ilgili yaptığı açıklamalar bizi kalbimizden vurdu.

Katıldığı her programda eşi Öykü Karayel için methiyeler dizen ve sayısız övgüler yağdıran Can Bonomo 'işte aşk bu' dedirtmişti. Her anlamda eşine ne kadar saygı ve sevgi duyduğunu sürekli dile getirmesi sosyal medyada herkesi oldukça etkilemişti.

Sürekli aile babası kimliğiyle ön plana çıkan Can Bonomo, bu sefer lüks bir harcamasıyla karşımıza geldi.

Sürekli aile babası kimliğiyle ön plana çıkan Can Bonomo, bu sefer lüks bir harcamasıyla karşımıza geldi.

Fotoğraf çekimi konseptinin yanı sıra, 546 bin takipçili Instagram hesabında paylaştığı pek çok fotoğrafta dikkat çeken küçük bir detay var: Saati!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Saatlere zaafı olduğu söylenen Can Bonomo, yatırımını da bu yönde yapıyormuş.

Saatlere zaafı olduğu söylenen Can Bonomo, yatırımını da bu yönde yapıyormuş.

Koleksiyonuna yeni eklediği lüks saatini de her fotoğrafında görüyoruz. Para verdim, değsin diye düşünüyor olabilir!

Çünkü kendisinin saati 50 bin euro, yani 1.7 milyon TL değerinde!

Çünkü kendisinin saati 50 bin euro, yani 1.7 milyon TL değerinde!

Aynı parayla neler almak mümkün ben sizin için sıralamayayım. Ama kolundan çıkartmamakta haklı...

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın