Can Bonomo'nun Saatinin Fiyatını Duyunca Neden Kolundan Hiç Çıkartmadığına Hak Vereceksiniz

Son dönemde yaptığı açıklamalarla hanımcılığını gündeme getiren, aile hayatıyla herkesin gözdesi olan ünlü şarkıcı Can Bonomo çok popüler bir isim bildiğiniz gibi. Sosyal medyada herkesin yakından takip ettiği Can Bonomo'nun, kolundan çıkartmadığı saatin fiyatını öğrendik. Saatin fiyatını duyunca siz de çıkartmamasına hak vereceksiniz...