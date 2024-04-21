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Tansu Dayan Hepimize Fenalık Geçirten Milyoner Yarışmacısına Yaptığı Editle İçimizin Yağlarını Eritti

Tansu Dayan Hepimize Fenalık Geçirten Milyoner Yarışmacısına Yaptığı Editle İçimizin Yağlarını Eritti

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 22:52 Son Güncelleme: 21.04.2024 - 22:54

Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, yine herkesi kahkahalara boğan bir paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada viral olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının 'WOW' dediği anlara tepki veren Dayan, 'içimizin yağları eridi' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Sosyal medyada çektiği videolarla büyük bir kitle edinen Tansu Dayan'ı hepiniz mutlaka bir kez görmüşsünüzdür.

Sosyal medyada çektiği videolarla büyük bir kitle edinen Tansu Dayan'ı hepiniz mutlaka bir kez görmüşsünüzdür.

Kendisi daha çok ünlüleri ve fenomenleri taklit ettiği, kıyafetlerini kopyaladığı videolarla tanınıyor. Tanınıyor demenin yanı sıra, sosyal medyayı yıkıp geçiyor da diyebiliriz.

Şimdiye kadar sayısız ünlünün kombinlerini kendince kopyalayıp bir de taklitlerini yaptı.

Şimdiye kadar sayısız ünlünün kombinlerini kendince kopyalayıp bir de taklitlerini yaptı.

Ezgi Mola, Melis Sezen, Farah Zeynep Abdullah, Hande Erçel ve daha niceleri...

Ama kendisinin Müge Anlı performansını henüz geçebileni görmedik. 😂

Ama kendisinin Müge Anlı performansını henüz geçebileni görmedik. 😂

Müge Anlı'yı taklit ettiği videolarla bir döneme damgasını vuran Tansu Dayan, ünlü sunucunun da dikkatini çekmiş ve kahkahalarla gülmesine sebep olmuştu. Hatta kendisini programda dahi ağırlamıştı.

Tansu Dayan'ın son hedefi ATV'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan biri oldu.

Tansu Dayan'ın son hedefi ATV'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan biri oldu.

Yarışma sırasında gayet iyi ilerleyen ancak sürekli 'WOW' demesiyle sosyal medyada dillere düşen yarışmacıyı, Tansu Dayan da es geçmedi.

Kenan İmirzalıoğlu misali yaptığı kombiniyle yarışmacıya tepki veren Tansu, "Ülkecek rahatlayabiliriz artık" notuyla paylaşım yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu misali yaptığı kombiniyle yarışmacıya tepki veren Tansu, "Ülkecek rahatlayabiliriz artık" notuyla paylaşım yaptı.

Videoda yarışmacı 'WOW' dedikçe, Tansu Dayan'dan tokat efekti geldi.

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"WOW" videosunu görenler "içimizin yağları eridi" yorumlarını bir bir sıraladı.

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