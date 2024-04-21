Tansu Dayan Hepimize Fenalık Geçirten Milyoner Yarışmacısına Yaptığı Editle İçimizin Yağlarını Eritti
Tansu Dayan Hepimize Fenalık Geçirten Milyoner Yarışmacısına Yaptığı Editle İçimizin Yağlarını Eritti
Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, yine herkesi kahkahalara boğan bir paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada viral olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının 'WOW' dediği anlara tepki veren Dayan, 'içimizin yağları eridi' yorumlarını beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada çektiği videolarla büyük bir kitle edinen Tansu Dayan'ı hepiniz mutlaka bir kez görmüşsünüzdür.
Şimdiye kadar sayısız ünlünün kombinlerini kendince kopyalayıp bir de taklitlerini yaptı.
Ama kendisinin Müge Anlı performansını henüz geçebileni görmedik. 😂
Tansu Dayan'ın son hedefi ATV'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan biri oldu.
Kenan İmirzalıoğlu misali yaptığı kombiniyle yarışmacıya tepki veren Tansu, "Ülkecek rahatlayabiliriz artık" notuyla paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"WOW" videosunu görenler "içimizin yağları eridi" yorumlarını bir bir sıraladı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın