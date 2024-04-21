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Ata Demirer'in Gösteriye Çıkarken Annesinden Komik Anı Siparişi Aldığı Anlar Size Çok Tanıdık Gelecek

Ata Demirer'in Gösteriye Çıkarken Annesinden Komik Anı Siparişi Aldığı Anlar Size Çok Tanıdık Gelecek

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 20:19

Ata Demirer geçtiğimiz aylarda bilet fiyatlarıyla bizi şoke ettiği sahnesi 'Ata Demirer Gazinosu' için durmadan çalışmaya devam ediyor. Kapalı gişe sergilediği performansı öncesi annesiyle sahne arkası konuşmasını paylaşan Demirer, hepimize kahkaha attırdı. İşte ne yaparsanız yapın, anneler hep aynıdır...

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Yıllardır hem ekranlarda, hem beyazperdede, hem de televizyonda sık sık karşımıza çıkan ve herkesi güldüren Ata Demirer, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri.

Yıllardır hem ekranlarda, hem beyazperdede, hem de televizyonda sık sık karşımıza çıkan ve herkesi güldüren Ata Demirer, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri.

Sahne performanslarıyla kahkahalar attıran Demirer, hayatından kesitler anlatarak yaptığı şovlarıyla herkesin bildiği isimler arasında elbette. Diğer bir yandan oyunculuğu ve yeteneğini anlatmamıza gerek dahi yok...

Yıllardır kendi kaleme aldığı filmleri, yöresel esprileri ve şovlarıyla yakından takip ediyoruz Demirer'i.

Yıllardır kendi kaleme aldığı filmleri, yöresel esprileri ve şovlarıyla yakından takip ediyoruz Demirer'i.

Neredesin Firuze, Osmanlı Cumhuriyeti, Eyvah Eyvah Serisi ve Bursa Bülbülü en çok konuşulan işleri diyebiliriz. Tabii bunlar yalnızca beyazperde için. Avrupa Yakası Volkan karakteri gönlümüzde bambaşka bir yere sahip.

Kendisi sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ve programlarda söyledikleriyle de gündem oluyor elbette.

Kendisi sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ve programlarda söyledikleriyle de gündem oluyor elbette.

Uzun bir süredir ne kadar kilo verdiğini ve yeni 'janti' tarzını övmelere doyamıyoruz. Kendisi 5 ayda 22 kilo vermesiyle hepimize büyük bir azim örneği olmuştu.

Yeni projeleri sabırsızlıkla beklenen Ata Demirer, sahnelere geri dönme kararı almıştı.

Yeni projeleri sabırsızlıkla beklenen Ata Demirer, sahnelere geri dönme kararı almıştı.

Ata Demirer Gazinosu adındaki yeni gösterisinin bilet fiyatlarının 1000 TL'den başlıyor olması görenlerin ağzını açık bırakmıştı tabii ki. Koltuk fiyatları gün geçtikçe artarak devam ediyordu.

Her gösterisi kapalı gişe oynanan Demirer, geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena'da sevenleri ile buluştu.

Her gösterisi kapalı gişe oynanan Demirer, geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena'da sevenleri ile buluştu.

Yalnızca komedi değil, şarkıları da harmanladığı gösterisi tam bir müzikal havasında olmasıyla seyircilerinden tam not aldı.

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Demirer'in gösterisine annesi Ayten Kaçar da katılmış. Ünlü komedyen sahneye çıkmadan hemen önce yaptıkları konuşmayı sosyal medya hesabında paylaşınca görenleri kırdı geçirdi.

Demirer'in gösterisine annesi Ayten Kaçar da katılmış. Ünlü komedyen sahneye çıkmadan hemen önce yaptıkları konuşmayı sosyal medya hesabında paylaşınca görenleri kırdı geçirdi.

Paylaşımının açıklamasına da 'Komedyenin anneyle imtihanı' notunu düştü.

Çünkü Ayten Hanım sahneye çıkan oğluna espri sipariş ediyor. 😂

Çünkü Ayten Hanım sahneye çıkan oğluna espri sipariş ediyor. 😂

Demirer annesini 'Senden bahsedersem heyecanlanma, tadını çıkar' diyerek uyarıyor. Ancak Ayten Hanım'ın aklında bambaşka bir şey var.

Oğluna anlatmasını istediği hikayeyi anlatıyor. "Kapalıçarşı'da esnaftan azar işitmişsin ya peynir alırken..."

Oğluna anlatmasını istediği hikayeyi anlatıyor. "Kapalıçarşı'da esnaftan azar işitmişsin ya peynir alırken..."

'Şeyi anlatmanı istiyorum Kapalıçarşı'da esnaftan azar işitmişsin ya peynir alırken, ne yaptın abi sen kendine böyle, benim bildiğim Ata Demirer böyle değildi. Nasıl zayıfladın demiş ya?'

Ata Demirer'in paylaştığı bu diyalog görenlere "anneler değişmiyor" dedirtti.

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