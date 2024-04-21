Ata Demirer'in Gösteriye Çıkarken Annesinden Komik Anı Siparişi Aldığı Anlar Size Çok Tanıdık Gelecek
Ata Demirer'in Gösteriye Çıkarken Annesinden Komik Anı Siparişi Aldığı Anlar Size Çok Tanıdık Gelecek
Ata Demirer geçtiğimiz aylarda bilet fiyatlarıyla bizi şoke ettiği sahnesi 'Ata Demirer Gazinosu' için durmadan çalışmaya devam ediyor. Kapalı gişe sergilediği performansı öncesi annesiyle sahne arkası konuşmasını paylaşan Demirer, hepimize kahkaha attırdı. İşte ne yaparsanız yapın, anneler hep aynıdır...
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Yıllardır hem ekranlarda, hem beyazperdede, hem de televizyonda sık sık karşımıza çıkan ve herkesi güldüren Ata Demirer, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri.
Yıllardır kendi kaleme aldığı filmleri, yöresel esprileri ve şovlarıyla yakından takip ediyoruz Demirer'i.
Kendisi sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ve programlarda söyledikleriyle de gündem oluyor elbette.
Yeni projeleri sabırsızlıkla beklenen Ata Demirer, sahnelere geri dönme kararı almıştı.
Her gösterisi kapalı gişe oynanan Demirer, geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena'da sevenleri ile buluştu.
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Demirer'in gösterisine annesi Ayten Kaçar da katılmış. Ünlü komedyen sahneye çıkmadan hemen önce yaptıkları konuşmayı sosyal medya hesabında paylaşınca görenleri kırdı geçirdi.
Çünkü Ayten Hanım sahneye çıkan oğluna espri sipariş ediyor. 😂
Oğluna anlatmasını istediği hikayeyi anlatıyor. "Kapalıçarşı'da esnaftan azar işitmişsin ya peynir alırken..."
Ata Demirer'in paylaştığı bu diyalog görenlere "anneler değişmiyor" dedirtti.
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