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Duygu Nebioğlu Nüfusta Baba Adlarının "Erol" Olduğunu Söyleyerek Yine Kafaları Allak Bullak Etti

Duygu Nebioğlu Nüfusta Baba Adlarının "Erol" Olduğunu Söyleyerek Yine Kafaları Allak Bullak Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 17:32

Duygu Nebioğlu'nun ablasının babasını aramak için çıktığı yolda söyledikleri her gün kafamızı karıştırmaya devam ediyor. Son olarak oklar Uğur Dündar ve İbrahim Tatlıses üzerine dönse de, şimdi yepyeni bir iddia gündemde. Nüfusta baba adlarının 'Erol' olduğunu söyleyen Nebioğlu, bu sefer kimi işaret etti?

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Metin Akpınar'ın kızı olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve açtığı dava sonucunda DNA testiyle kanıtlanan Duygu Nebioğlu, son dönemde gündemden düşmek bilmiyor.

Metin Akpınar'ın kızı olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve açtığı dava sonucunda DNA testiyle kanıtlanan Duygu Nebioğlu, son dönemde gündemden düşmek bilmiyor.

Metin Akpınar'ın kızı olduğu kanıtlandıktan sonra, babası hakkında açıklamalar yapmaya devam eden Duygu Nebioğlu, tüm Türkiye'nin tanıdığı ve konuştuğu bir isim haline geldi.

İkiz kardeşinin davasının da sürdüğünü ifade eden Nebioğlu, geçtiğimiz hafta birdenbire ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğu iddiasıyla ortalığı karman çorman etti.

İkiz kardeşinin davasının da sürdüğünü ifade eden Nebioğlu, geçtiğimiz hafta birdenbire ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğu iddiasıyla ortalığı karman çorman etti.

Verdiği röportajda annesinin 4'ü evlilik dışı olmak üzere 6 çocuğu olduğunu ifade eden Nebioğlu, kız kardeşlerinin de babalarını aramak için harekete geçtiğini paylaştı ve 'kötü bir kader yaşıyoruz' dedi.

Annesine yıllardır ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvuran Duygu Nebioğlu, günlerce ekranda yaşadıklarını anlattı.

Annesine yıllardır ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvuran Duygu Nebioğlu, günlerce ekranda yaşadıklarını anlattı.

Annesinin yıllardır kendileri ile görüşmediğini ve bu duruma bir son vermek istediğini söyleyen Duygu Nebioğlu, diğer bir yandan ablasının da babalık davası açtığını ve tüm Türkiye'nin bunu öğreneceğini söylemişti.

Ardından annesi Suphiye Orancı'nın, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu söylediğini ifade etmişti.

Ardından annesi Suphiye Orancı'nın, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu söylediğini ifade etmişti.

İddialara göre Supiye Orancı ve Uğur Dündar ikilisi arasında bir süre yaşanan romantik bir ilişki vardı. Hatta bu ilişkiye dair şahitleri olduğundan bahsetmişti. Ablası kendisine baba olarak sadece Uğur Dündar'ın adının verildiğini ve bu yüzden mahkemeye başvurduğunu anlatmıştı.

Uğur Dündar ise bu haberlerin ardından davanın uzun süre önce açıldığını, gizlilik kararı olduğunu ve DNA testine göre baba olmadığının kanıtlandığını duyurmuştu.

Uğur Dündar ise bu haberlerin ardından davanın uzun süre önce açıldığını, gizlilik kararı olduğunu ve DNA testine göre baba olmadığının kanıtlandığını duyurmuştu.

Uğur Dündar, kadını tanımadığını ve hiçbir zaman böyle bir kişiyle ilişkisi olmadığını açıklamış, DNA testinin de sonuçlandığını paylaşmıştı. Ardından kendisi hakkında söylenenler karşısında kızların hiçbir suçu olmadığını ve onlara dava açmayacağını, babasını bulması için de elinden geleni yapacağını duyurmuştu.

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Suphiye Orancı ise konuşmayı reddetmişti. Ancak kendisi hakkında da enteresan detaylar ortaya çıkmıştı.

Suphiye Orancı ise konuşmayı reddetmişti. Ancak kendisi hakkında da enteresan detaylar ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses ile birlikte rol aldığı 'Aşıksın' filminden sahneler dikkat çekince, Yeşilçam filmlerinde figüran olduğu öğrenilmişti.

Tabii bu süreçte Dilara G.'nin babasının kim olduğu aranmaya devam ediliyordu. Müge Anlı ise programda dikkat çeken bir detaydan bahsetmiş ve nüfustaki baba adının altını çizmişti.

Tabii bu süreçte Dilara G.'nin babasının kim olduğu aranmaya devam ediliyordu. Müge Anlı ise programda dikkat çeken bir detaydan bahsetmiş ve nüfustaki baba adının altını çizmişti.

Müge Anlı'nın aktardıklarına göre Dilara'nın babası adı kimlikte 'Erol' olarak yazılmıştı. Duygu Nebioğlu ise 'Hepimizin nüfusunda baba adı Erol yazıyor. Erol diye birini tanımıyoruz' diyerek herkesi şoke etmişti.

Bunun üstüne Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı yayına bağlanmış ve kimsenin tanımadığı Erol hakkında açıklamalar yapmıştı. Yine Orancı'nın çocukluk arkadaşlarından biri de "Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış." demişti.

Bunun üstüne Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı yayına bağlanmış ve kimsenin tanımadığı Erol hakkında açıklamalar yapmıştı. Yine Orancı'nın çocukluk arkadaşlarından biri de "Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış." demişti.

'Aslında konuşmak istemiyorum ama yine de Duygu için bir şeyler anlatmak isterim. Ben Suphiye'nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı benim. Onu seneler sonra bile düşünürdüm, programda görünce bu benim arkadaşım Suphiye dedim. Çok iyi bir kızdı. Kalbindeki iyiliği hiç kaybetmedi. Ama baktım hayat yolunda bayağ savrulmuş. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu. Ona sahip çıkan yoktu. Bu sahipsizlik uzun süre sürmüş. Hep bir aidiyet duygusu yaşamak için, bir şeyler yapmış. Erol, mahallenin delikanlısıydı. Onunla bir süre çıktılar. Daha sonra duyduğumuza göre Suphiye'nin çocuğu olmuş. Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış. Anne görünce çok sevinmiş. Erol'un ismini nüfusa koyması oradan geliyor diye düşündüm.'

Annesine ulaşmaya çalışırken bir de "Kim bu Erol?" sorusuna cevap arayan Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden kendisine gelen bir mesajı yayınladı. Mesajda "Erol bey bekardı" yazıyor.

Annesine ulaşmaya çalışırken bir de "Kim bu Erol?" sorusuna cevap arayan Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden kendisine gelen bir mesajı yayınladı. Mesajda "Erol bey bekardı" yazıyor.

'Kızım … Sitesinde o tarihte lüks restoranı olan Balmumcu'da babasının evi Bebek'te deniz seviyesinde dairesi olan kişi Erol … olabilirmiş. O tarihlerde Erol bekardı…'

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İzzet Erğun

Dilanlar bitti bunlar başladı ülkenin toksik haber bültenlerinde!!

Emel

Kadın da maşallah tüm ünlü erkekleri sıradan geçirmiş 🤭

Emre

Erol Egemen mi yoksa 😂