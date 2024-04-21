Duygu Nebioğlu Nüfusta Baba Adlarının "Erol" Olduğunu Söyleyerek Yine Kafaları Allak Bullak Etti
Duygu Nebioğlu Nüfusta Baba Adlarının "Erol" Olduğunu Söyleyerek Yine Kafaları Allak Bullak Etti
Duygu Nebioğlu'nun ablasının babasını aramak için çıktığı yolda söyledikleri her gün kafamızı karıştırmaya devam ediyor. Son olarak oklar Uğur Dündar ve İbrahim Tatlıses üzerine dönse de, şimdi yepyeni bir iddia gündemde. Nüfusta baba adlarının 'Erol' olduğunu söyleyen Nebioğlu, bu sefer kimi işaret etti?
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Metin Akpınar'ın kızı olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve açtığı dava sonucunda DNA testiyle kanıtlanan Duygu Nebioğlu, son dönemde gündemden düşmek bilmiyor.
İkiz kardeşinin davasının da sürdüğünü ifade eden Nebioğlu, geçtiğimiz hafta birdenbire ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğu iddiasıyla ortalığı karman çorman etti.
Annesine yıllardır ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvuran Duygu Nebioğlu, günlerce ekranda yaşadıklarını anlattı.
Ardından annesi Suphiye Orancı'nın, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu söylediğini ifade etmişti.
Uğur Dündar ise bu haberlerin ardından davanın uzun süre önce açıldığını, gizlilik kararı olduğunu ve DNA testine göre baba olmadığının kanıtlandığını duyurmuştu.
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Suphiye Orancı ise konuşmayı reddetmişti. Ancak kendisi hakkında da enteresan detaylar ortaya çıkmıştı.
Tabii bu süreçte Dilara G.'nin babasının kim olduğu aranmaya devam ediliyordu. Müge Anlı ise programda dikkat çeken bir detaydan bahsetmiş ve nüfustaki baba adının altını çizmişti.
Bunun üstüne Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı yayına bağlanmış ve kimsenin tanımadığı Erol hakkında açıklamalar yapmıştı. Yine Orancı'nın çocukluk arkadaşlarından biri de "Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış." demişti.
Annesine ulaşmaya çalışırken bir de "Kim bu Erol?" sorusuna cevap arayan Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden kendisine gelen bir mesajı yayınladı. Mesajda "Erol bey bekardı" yazıyor.
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Dilanlar bitti bunlar başladı ülkenin toksik haber bültenlerinde!!
Kadın da maşallah tüm ünlü erkekleri sıradan geçirmiş 🤭
Erol Egemen mi yoksa 😂