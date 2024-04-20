Metin Akpınar'a Destek Çıkmıştı: Nilgün Belgün'den Duygu Nebioğlu'nun Annesine "Enteresan Kadın" Yorumu

'Şu anda 82 yaşında olan bir sanatçının artık üstüne gitmemeli zaten yaşadıklarından yeterince üzülen bu adamın daha fazla saygınlığını yıpratmamalı itibarsızlaştırmadan daha fazla üzülmesine neden olmadan konuyu kapatıp onu kızlarıyla baş başa bırakmalı diye düşünüyorum.'