Metin Akpınar'a Destek Çıkmıştı: Nilgün Belgün'den Duygu Nebioğlu'nun Annesine "Enteresan Kadın" Yorumu
Metin Akpınar'a Destek Çıkmıştı: Nilgün Belgün'den Duygu Nebioğlu'nun Annesine "Enteresan Kadın" Yorumu
Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkmış, ve yaptığı açıklamalarla ortalık iyice karışmıştı. Nilgün Belgün'ün de arkadaşı Metin Akpınar'a destek vermesiyle birlike olaylara bir noktada dahil olmuştu. Nebioğlu'nun son açıklamalarından sonra Nilgün Belgün sessizliğini bozdu.
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Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları ortaya çıkmış ve kendisi bu haberlerle gündemin tam ortasına oturmuştu.
Hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dileyen oyuncu çocuklarından bu güne kadar haberdar olmadığını söylemişti.
Akpınar'ın en başından beri her şeyden haberdar olduğunu iddia eden kızı Duygu Nebioğlu, ünlü ismin "tek gecelik ilişki" açıklamalarını da reddetmişti.
Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, diğer kardeşlerinin babalarının da ünlü kişiler olduğunu söylemiş ve bombayı patlatmıştı.
Eleştirlerin hedefi olan Metin Akpınar'a destek veren Nilgün Belgün geçtiğimiz Ekim ayında "üstüne çok gitmemeli" gibi bir açıklama yaparak kendisini korumuştu.
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Bu haberlere sessiz kalmayan isimlerden biri olan Belgün, usta isimle çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:
Metin Akpınar'la işleri yoluna sokan Nebioğlu'nun bu sefer de annesini bulmak için çabaları başlamış ve kendisi Müge Anlı'ya başvurmuştu hatırlarsanız.
Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak isteyen Duygu Nebioğlu'nun "ablamın babası da ünlü bir gazeteci" açıklamsının ardından bu sabah paylaştığı video ile akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
"Koca koca adamların" annesine neler yaptırdıklarının tek tek ortaya çıkacağını söyleyen ve "kaç çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz?" diyen Nebioğlu'nun ardından Nilgün Belgün yeniden sessizliğini bozdu.
"Son dönemlerde ünlüler babalık davalarıyla uğraşıyor. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı?" sorusuna cevap veren Belgün "Çocuklar hiç sormayın, o dönemden de çok arkadaşım var. Ben de bekliyorum, acaba kabak kimin başına patlayacak?" dedi.
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"Kadın da enteresan, ünlüler kervanına binmiş gidiyor, gülmemek elde değil! Benim başıma böyle bir şey gelse, 'başa gelen çekilir' derdim herhalde." ifadelerini kullanarak sözlerini bitirdi ünlü isim.
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