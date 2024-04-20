Doğum Sürecini Tüm Detaylarıyla Paylaşan Özlem ve Tayyar Öz Çifti İlk Oğullarını Kucaklarına Aldı
Doğum Sürecini Tüm Detaylarıyla Paylaşan Özlem ve Tayyar Öz Çifti İlk Oğullarını Kucaklarına Aldı
Gündem uzun süredir fenomenlere açılan davalarla sallanıyor hepimizin bildiği gibi. Önce Polatlar, sonra Tayyargiller derken gözler sosyal medya hesaplarından gösterişli hayatlarını paylaşan ve ürün çıkartan insanlara döndü. Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz de bu süreçte birçok hukuki süreçle baş başa kalmıştı. Büyük aileleriyle ve üç kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla da göze batan Özlem Öz dördüncü çocuğunu kucağına aldı...
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Polatların suç duyurusu ardından anında mercek altına alınan Tayyar ailesinin adını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu davalar sonucu tanınırlıkları artan aile gerek yaptıkları açıklamalar gerekse dava sonrası hayatlarında yaptıkları değişikliklerle gündeme geliyor.
Tayyar Öz ve kendisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Özlem Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça bahsettiriyordu.
Suç işlemek için örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi evrakta sahtecilik gibi nedenlerle hakkında soruşturma açılan aile uzun süredir gözetim altında...
Gelelim Öz çiftinin ailesine... Gününün her dakikasını kızlarını çekerek harcayan ve sürekli takipçilerinden yorum bekleyen Tayyargiller'in üç tane kız çocuğu var.
Özlem ve Tayyar Öz çifti dördüncü bebek heyecanını yaşadıklarını doğumdan aylar önce takipçilerine duyurmuş ve diğer çocuklarında olduğu gibi tüm süreci sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Çift çok konuşulan cinsiyet öğrenme partileriyle üç kız çocuğunun ardından ilk erkek çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşıyordu.
Geçtiğimiz gün çıkarttığı çocuk şarkısıyla adından bahsettiren Özlem Öz sancısının başladığı anları paylaşmasının ardından hastaneye yatarak doğum yaptı!
Üç kızının ardından ilk oğlunu kucağına alan Özlem ve Tayyar Öz duygusal anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Eşinin doğumdan sonra güzel haberlerini veren Tayyar Öz "herşey yolunda" dedi.
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