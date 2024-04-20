Doğum Sürecini Tüm Detaylarıyla Paylaşan Özlem ve Tayyar Öz Çifti İlk Oğullarını Kucaklarına Aldı

Gündem uzun süredir fenomenlere açılan davalarla sallanıyor hepimizin bildiği gibi. Önce Polatlar, sonra Tayyargiller derken gözler sosyal medya hesaplarından gösterişli hayatlarını paylaşan ve ürün çıkartan insanlara döndü. Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz de bu süreçte birçok hukuki süreçle baş başa kalmıştı. Büyük aileleriyle ve üç kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla da göze batan Özlem Öz dördüncü çocuğunu kucağına aldı...