Fenomen Özlem Öz'ün Babası Damadı Tayyar Öz'e Demediğini Bırakmadıktan Sonra R Yaptı

'Herkese merhaba. Ben Nuri Altınok. Instagram kullanmayı çok bilmiyorum. Sadece yakınlarımı izlemek, torunlarımı görmek için kullanıyoru. Az önce bir ifşa mesajı geldi, tıkladım. Sonra bir anda hesabımdan çıkış yapıldı. Sonra paylaşım yapmışlar. Hangi baba kızına iftira atar ki? Bu bize yapılan bir komplodur. Buna sebep olduğum için kusura bakmayın.