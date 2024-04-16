Fenomen Özlem Öz'ün Babası Damadı Tayyar Öz'e Demediğini Bırakmadıktan Sonra R Yaptı
Fenomen Özlem Öz'ün Babası Damadı Tayyar Öz'e Demediğini Bırakmadıktan Sonra R Yaptı
Fenomenler davası bir dönem gündemimizi epey meşgul etti bildiğiniz gibi. Bu isimler arasında Dilan Polat'tan sonra en çok dikkat çekenler ise Tayyargiller olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz olmuştu. Haklarında pek çok soruşturma yürütülen çiftin ailesi de isyan etmişti. Özlem Öz'ün babası damadı hakkında demediğini bırakmamıştı. Kayınpederden 'R' geldi.
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Fenomenler davasında adını en çok duyduğumuz isimler arasında Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz vardı.
Gündeme gelen iddiaların ardından beş farklı suçtan haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.
Ardından çiftin şirketlerine kayyum atanmış ve malvarlıklarına el konmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarına kaldıkları yerden devam eden ve harcamalarıyla gündeme gelen Özlem Öz ve Tayyar öz bu sefer aileleri ile dikkat çekti.
Kızı Özlem Öz'ün eşi, damadı Tayyar Öz'ün kendisini mahvettiğini söyleyen Nuri Altınok, 4 aydır maaşını alamadığını dile getirmişti.
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Ancak daha sonra bu paylaşımı sildi ve kendisinin yayınlamadığını söylediği bir yazı daha yayınladı.
Hesabında başkası tarafından paylaşım yapıldığını söyleyen Nuri Altınok, "Hangi baba kızına iftira atar ki?" dedi.
Özlem Öz ve Tayyar Öz'den ise konuya ilişkin hiçbir açıklama ya da paylaşım gelmedi.
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