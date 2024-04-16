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Fenomen Özlem Öz'ün Babası Damadı Tayyar Öz'e Demediğini Bırakmadıktan Sonra R Yaptı

Fenomen Özlem Öz'ün Babası Damadı Tayyar Öz'e Demediğini Bırakmadıktan Sonra R Yaptı

GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 17:35

Fenomenler davası bir dönem gündemimizi epey meşgul etti bildiğiniz gibi. Bu isimler arasında Dilan Polat'tan sonra en çok dikkat çekenler ise Tayyargiller olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz olmuştu. Haklarında pek çok soruşturma yürütülen çiftin ailesi de isyan etmişti. Özlem Öz'ün babası damadı hakkında demediğini bırakmamıştı. Kayınpederden 'R' geldi.

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Fenomenler davasında adını en çok duyduğumuz isimler arasında Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz vardı.

Fenomenler davasında adını en çok duyduğumuz isimler arasında Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz vardı.

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler Özlem Öz ve eşine dönmüştü. Sosyal medyanın şaşalı hayat süren isimlerinden biri olan çift, inceleme altına alınmıştı.

Gündeme gelen iddiaların ardından beş farklı suçtan haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.

Gündeme gelen iddiaların ardından beş farklı suçtan haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.

Sosyal medyada 'Tayyargiller' olarak anılmaya başlayan ikili hakkında suç işlemek için örgüt kurma, suç işemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek gibi beş ayrı suçtan soruşturma açılmıştı.

Ardından çiftin şirketlerine kayyum atanmış ve malvarlıklarına el konmuştu.

Ardından çiftin şirketlerine kayyum atanmış ve malvarlıklarına el konmuştu.

Şirketlere kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün'ün yaşamına son vermesi herkesi şaşkına çevirmişti.

Sosyal medya paylaşımlarına kaldıkları yerden devam eden ve harcamalarıyla gündeme gelen Özlem Öz ve Tayyar öz bu sefer aileleri ile dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarına kaldıkları yerden devam eden ve harcamalarıyla gündeme gelen Özlem Öz ve Tayyar öz bu sefer aileleri ile dikkat çekti.

Çiftin sık sık köy evine gittikleri, soba yaktıkları ve yer sofrasında oturdukları paylaşımları dikkat çekiyordu hatırlarsanız. Aileleriyle vakit geçiren ikiliden beklenmedik bir durum patlak vermişti. Özlem Öz'ün babası, damadı Tayyar Öz hakkında suçlamada bulunduğu bir paylaşım yapmıştı.

Kızı Özlem Öz'ün eşi, damadı Tayyar Öz'ün kendisini mahvettiğini söyleyen Nuri Altınok, 4 aydır maaşını alamadığını dile getirmişti.

Kızı Özlem Öz'ün eşi, damadı Tayyar Öz'ün kendisini mahvettiğini söyleyen Nuri Altınok, 4 aydır maaşını alamadığını dile getirmişti.

'Sayın sayfa arkadaşlarım size itirafta bulunacağım. Damadım Tayyar Öz beni mahvetti. 4 aydır emekli maaşımı alamıyorum. Allahım onu bildiği gibi yapsın.'

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Ancak daha sonra bu paylaşımı sildi ve kendisinin yayınlamadığını söylediği bir yazı daha yayınladı.

Ancak daha sonra bu paylaşımı sildi ve kendisinin yayınlamadığını söylediği bir yazı daha yayınladı.

Hesabında başkası tarafından paylaşım yapıldığını söyleyen Nuri Altınok, "Hangi baba kızına iftira atar ki?" dedi.

Hesabında başkası tarafından paylaşım yapıldığını söyleyen Nuri Altınok, "Hangi baba kızına iftira atar ki?" dedi.

'Herkese merhaba. Ben Nuri Altınok. Instagram kullanmayı çok bilmiyorum. Sadece yakınlarımı izlemek, torunlarımı görmek için kullanıyoru. Az önce bir ifşa mesajı geldi, tıkladım. Sonra bir anda hesabımdan çıkış yapıldı. Sonra paylaşım yapmışlar. Hangi baba kızına iftira atar ki? Bu bize yapılan bir komplodur. Buna sebep olduğum için kusura bakmayın.

Özlem Öz ve Tayyar Öz'den ise konuya ilişkin hiçbir açıklama ya da paylaşım gelmedi.

Özlem Öz ve Tayyar Öz'den ise konuya ilişkin hiçbir açıklama ya da paylaşım gelmedi.

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