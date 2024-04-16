Konuşanlar'a Konuk Olan Kadın Seyircinin Zülfü Livaneli'ye Olan Benzerliği Hasan Can Kaya'yı Bile Şoke Etti
Konuşanlar'a Konuk Olan Kadın Seyircinin Zülfü Livaneli'ye Olan Benzerliği Hasan Can Kaya'yı Bile Şoke Etti
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı popülerliğini korumaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir olayla karşımıza çıkan programda kahkahalar da havada uçuşuyor. Programın yayınlanan son bölümüne katılan bir seyircinin Zülfü Livaneli'ne benzemesi görenleri şaşkına çevirdi.
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Kariyeri süresince pek çok iş yapmış olan Hasan Can Kaya'yı büyük bir çoğumuz YouTube üzerinde yayınlamaya başladığı Konuşanlar programıyla tanıdık.
2020'de kişisel YouTube hesabı üzerinden Konuşanlar'ı yayınlaması ile büyük bir kitleye ulaştı.
Daha sonra Acun Ilıcalı ile anlaştı ve programı Exxen'e taşıdı.
Programın en büyük özelliği aşırı derecede interaktif olması elbette. Her yeni bölümde inanamayacağımız kadar ilginç hikayeler karşımıza çıkıyor.
Bu sefer programa katılan bir seyircinin hikayesi değil, görüntüsü gündem oldu.
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Kaya, seyircisini diğerlerine de göstermek için ayağa kaldırdı ve "Zülfü Livaneli aramızda arkadaşlar" diyerek herkese alkışlattı.
Bu benzetme karşısında kahkahalarını tutamayan seyirci, sosyal medyada "Zülfü Livaneli'nin kayıp ikizi" esprileriyle paylaşılmaya başlandı.
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