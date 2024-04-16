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Konuşanlar'a Konuk Olan Kadın Seyircinin Zülfü Livaneli'ye Olan Benzerliği Hasan Can Kaya'yı Bile Şoke Etti

Konuşanlar'a Konuk Olan Kadın Seyircinin Zülfü Livaneli'ye Olan Benzerliği Hasan Can Kaya'yı Bile Şoke Etti

Hasan Can Kaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 14:46

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı popülerliğini korumaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir olayla karşımıza çıkan programda kahkahalar da havada uçuşuyor. Programın yayınlanan son bölümüne katılan bir seyircinin Zülfü Livaneli'ne benzemesi görenleri şaşkına çevirdi.

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Kariyeri süresince pek çok iş yapmış olan Hasan Can Kaya'yı büyük bir çoğumuz YouTube üzerinde yayınlamaya başladığı Konuşanlar programıyla tanıdık.

Kariyeri süresince pek çok iş yapmış olan Hasan Can Kaya'yı büyük bir çoğumuz YouTube üzerinde yayınlamaya başladığı Konuşanlar programıyla tanıdık.

Aslında fark etmediğimiz pek çok işte yer almış kendisi. 1 Erkek 1 Kadın dizisindeki senarist ekibinde yer alıyormuş. Ardından buradaki arkadaşlarının kendisini desteklemesi üzerine stand-up yapmaya karar verdi. Uzun süre boyunca Leman Kültür'de düzenli olarak komedi yapmaya başladı.

2020'de kişisel YouTube hesabı üzerinden Konuşanlar'ı yayınlaması ile büyük bir kitleye ulaştı.

2020'de kişisel YouTube hesabı üzerinden Konuşanlar'ı yayınlaması ile büyük bir kitleye ulaştı.

Tabii bunun öncesinde Çok Güzel Hareketler Bunlar deneyimi de bulunuyor. Fakat Konuşanlar'ın başarısı yadırganamayacak kadar ileri bir seviyeye taşındı.

Daha sonra Acun Ilıcalı ile anlaştı ve programı Exxen'e taşıdı.

Daha sonra Acun Ilıcalı ile anlaştı ve programı Exxen'e taşıdı.

O dönem YouTube'da yayınlanan eski bölümleri silmesi ile takipçileri tarafından eleştirilere maruz kalmıştı kendisi.

Programın en büyük özelliği aşırı derecede interaktif olması elbette. Her yeni bölümde inanamayacağımız kadar ilginç hikayeler karşımıza çıkıyor.

Programın en büyük özelliği aşırı derecede interaktif olması elbette. Her yeni bölümde inanamayacağımız kadar ilginç hikayeler karşımıza çıkıyor.

Programın kesitleri ve kahkahalarla güldüren sahneleri ise sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor. Oldukça büyük bir hayran kitlesi olduğunu da buradan görüyoruz.

Bu sefer programa katılan bir seyircinin hikayesi değil, görüntüsü gündem oldu.

Bu sefer programa katılan bir seyircinin hikayesi değil, görüntüsü gündem oldu.

Hasan Can Kaya'nın seyirciler arasında gördüğü kişinin Zülfü Livaneli'ne olan benzerliği herkese kahkaha attırdı.

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Kaya, seyircisini diğerlerine de göstermek için ayağa kaldırdı ve "Zülfü Livaneli aramızda arkadaşlar" diyerek herkese alkışlattı.

Kaya, seyircisini diğerlerine de göstermek için ayağa kaldırdı ve "Zülfü Livaneli aramızda arkadaşlar" diyerek herkese alkışlattı.

'Zülfü Livaneli aramızda... Arkanı dönüp bir ayağa kalkar mısın. Sevgili Zülfü Livaneli aramızda arkadaşlar.'

Bu benzetme karşısında kahkahalarını tutamayan seyirci, sosyal medyada "Zülfü Livaneli'nin kayıp ikizi" esprileriyle paylaşılmaya başlandı.

Bu benzetme karşısında kahkahalarını tutamayan seyirci, sosyal medyada "Zülfü Livaneli'nin kayıp ikizi" esprileriyle paylaşılmaya başlandı.

Benziyor mu sizce de?

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