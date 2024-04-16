Konuşanlar'a Konuk Olan Kadın Seyircinin Zülfü Livaneli'ye Olan Benzerliği Hasan Can Kaya'yı Bile Şoke Etti

Aslında fark etmediğimiz pek çok işte yer almış kendisi. 1 Erkek 1 Kadın dizisindeki senarist ekibinde yer alıyormuş. Ardından buradaki arkadaşlarının kendisini desteklemesi üzerine stand-up yapmaya karar verdi. Uzun süre boyunca Leman Kültür'de düzenli olarak komedi yapmaya başladı.