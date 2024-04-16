Torununa Açtığı Davayla Eleştirilen İbrahim Tatlıses'e Oğlu Ahmet Tatlı'dan Ağır "Babalık" Çıkışı
Torununa Açtığı Davayla Eleştirilen İbrahim Tatlıses'e Oğlu Ahmet Tatlı'dan Ağır "Babalık" Çıkışı
İbrahim Tatlıses torunu Mert Tatlı'ya kendi evini işgal ettiğini söyleyerek dava açmış ve davayı kazanmıştı hatırlarsanız. Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'e sosyal medya üzerinden babalık dersi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri İbrahim Tatlıses.
Hatırlarsanız İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlı'ya dava açmıştı.
Mert Tatlı'nın dedesinin altı yıldır yaşadığı daireyi boşaltmasına ve tazminat ödemesine karar verilmişti.
İbrahim Tatlıses, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada oğlu Ahmet Tatlı'ya laf atmış ve "Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.
Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı ise sosyal medya hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses'e yönelik açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oğlunun daireyi işgal etmediğini ve İbrahim Tatlıses'in daireyi kendi rızasıyla verdiğini, ayrıca akli olarak git-gel yaşadığını söyledi.
Kendisine "Babalık nasıl yapılır öğrensin" demesine takılan Ahmet Tatlı, yaşadıklarını anlatıp "konu yine bana geldi" dedi.
Yıllarca oğluna babalık, kendisine de evlatlık yaptığını söyleyen Ahmet Tatlı, "Bana ahkam kesecek son insansın" diyerek çocukken yaşadıklarından bahsetti.
Çocuklarını ve torunlarını hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğini söyleyen Ahmet Tatlı, "Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem." ifadeleriyle babasına seslendi.
Babalığını yalnızca çocuklarının sorgulayabileceğini ve bundan sonra adının manşetlere taşınmasını istemediğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda