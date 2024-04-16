Torununa Açtığı Davayla Eleştirilen İbrahim Tatlıses'e Oğlu Ahmet Tatlı'dan Ağır "Babalık" Çıkışı

'Benim evlatlarım bir gün gelip beni size şikayet etti mi? 'Babamız şöyle böyle' dedi mi? 'Babam yapmıyor, bize bakmıyor' dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil, evinizde kimi isterseniz onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta, açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil; öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarımı mağdur etmem. Onlar da beni etmez, tıpkı benim sizi etmediğim, tek lafınızla sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim İbrahim Tatlıses. Her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var, hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.'