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Torununa Açtığı Davayla Eleştirilen İbrahim Tatlıses'e Oğlu Ahmet Tatlı'dan Ağır "Babalık" Çıkışı

Torununa Açtığı Davayla Eleştirilen İbrahim Tatlıses'e Oğlu Ahmet Tatlı'dan Ağır "Babalık" Çıkışı

İbrahim Tatlıses
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 15:27

İbrahim Tatlıses torunu Mert Tatlı'ya kendi evini işgal ettiğini söyleyerek dava açmış ve davayı kazanmıştı hatırlarsanız. Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'e sosyal medya üzerinden babalık dersi verdi.

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Tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri İbrahim Tatlıses.

Tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri İbrahim Tatlıses.

Kendisi yıllardır pek çok magazinsel konuyla gündemimize geldi ve gelmeye de devam ediyor. Söyledikleri bir yana dursun aile yaşantısıyla da epey adından söz ettiğimiz isimlerden biri kendisi.

Hatırlarsanız İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlı'ya dava açmıştı.

Hatırlarsanız İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlı'ya dava açmıştı.

Mert Tatlı'nın altı yıldır kendi rızası dışında bir evini haksız bir şekilde işgal ettiğini iddia etmiş ve dava açmıştı. İki yıl süren dava sonucunda mahkeme İbrahim Tatlıses'i haklı bulmuştu.

Mert Tatlı'nın dedesinin altı yıldır yaşadığı daireyi boşaltmasına ve tazminat ödemesine karar verilmişti.

Mert Tatlı'nın dedesinin altı yıldır yaşadığı daireyi boşaltmasına ve tazminat ödemesine karar verilmişti.

Mahkemenin kararına göre evden çıkan Mert Tatlı'nın bir de 370 bin 346 TL işgal tazminatı ödemesi yönünde hükmedilmişti.

İbrahim Tatlıses, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada oğlu Ahmet Tatlı'ya laf atmış ve "Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

İbrahim Tatlıses, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada oğlu Ahmet Tatlı'ya laf atmış ve "Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

'Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin. Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim. Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir.'

Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı ise sosyal medya hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı ise sosyal medya hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses'e yönelik açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in kendisi ve oğlu hakkında söylediklerine değinen Ahmet Tatlı, sözlerine 'Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayramı dahi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum.' diyerek başladı.

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Oğlunun daireyi işgal etmediğini ve İbrahim Tatlıses'in daireyi kendi rızasıyla verdiğini, ayrıca akli olarak git-gel yaşadığını söyledi.

Oğlunun daireyi işgal etmediğini ve İbrahim Tatlıses'in daireyi kendi rızasıyla verdiğini, ayrıca akli olarak git-gel yaşadığını söyledi.

'Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki. Oğlum altı yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı, oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki evinizi torununuz işgal etmiş. Ama siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette, oğlumun ağırına gitti ama. Asıl sebebin İbrahim Tatlıses'in yaşadığı gel-gitler ve bana olan tepkisi olduğunu biliyoruz.'

Kendisine "Babalık nasıl yapılır öğrensin" demesine takılan Ahmet Tatlı, yaşadıklarını anlatıp "konu yine bana geldi" dedi.

Kendisine "Babalık nasıl yapılır öğrensin" demesine takılan Ahmet Tatlı, yaşadıklarını anlatıp "konu yine bana geldi" dedi.

'Kendisi torununa dava açtı, mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. 'Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin' gibi tuhaf, ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum iki yaşında lösemiden annesini kaybetti. Ben genceciktim, o sırada Kars Sarıkamış'ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim babalığımı yaptım. Mert'imin büyümesinde hem annemin, hem halalarımın hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur, Allah razı olsun.'

Yıllarca oğluna babalık, kendisine de evlatlık yaptığını söyleyen Ahmet Tatlı, "Bana ahkam kesecek son insansın" diyerek çocukken yaşadıklarından bahsetti.

Yıllarca oğluna babalık, kendisine de evlatlık yaptığını söyleyen Ahmet Tatlı, "Bana ahkam kesecek son insansın" diyerek çocukken yaşadıklarından bahsetti.

'Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses. Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olaydan da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var, tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara. Şimdi düşünüyorum da, bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz? Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde, 'yetiş' dediğinizde ben geldim. Şimdi kalkmış 'babalık nasıl yapılırmış öğrensin' diyorsunuz. Sizi örnek alsaydım çocuklarımın vah haline! Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza; yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor. Hiç açmayalım o konuları.'

Çocuklarını ve torunlarını hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğini söyleyen Ahmet Tatlı, "Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem." ifadeleriyle babasına seslendi.

Çocuklarını ve torunlarını hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğini söyleyen Ahmet Tatlı, "Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem." ifadeleriyle babasına seslendi.

'Benim evlatlarım bir gün gelip beni size şikayet etti mi? 'Babamız şöyle böyle' dedi mi? 'Babam yapmıyor, bize bakmıyor' dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil, evinizde kimi isterseniz onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta, açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil; öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarımı mağdur etmem. Onlar da beni etmez, tıpkı benim sizi etmediğim, tek lafınızla sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim İbrahim Tatlıses. Her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var, hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.'

Babalığını yalnızca çocuklarının sorgulayabileceğini ve bundan sonra adının manşetlere taşınmasını istemediğini ifade etti.

Babalığını yalnızca çocuklarının sorgulayabileceğini ve bundan sonra adının manşetlere taşınmasını istemediğini ifade etti.

'Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter. Amacınız gündeme gelmek mi, yoksa konuları çarpıtarak hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı; onu bilmiyorum. Ama lütfen rica ediyorum, benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın artık. Tüm sevenlerimizden de kendi adıma özür diliyorum. Yarattığı gereksiz bir gündem ile yine meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım. Saygılarımla.'

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