Berkcan Güven'in Dolandırıcılık İddialarından Sonra Kraliçe Alizade'den Şarkılı Cevap

YouTube'un efsane isimlerinden Berkcan Güven, müzik sektörünü de kırıp geçiyor bildiğiniz gibi. Alizade ile yaptığı şarkısı da diğerleri gibi hit olmuştu hatırlarsanız. Ardından öğrendik ki Alizade, Berkcan Güven'i dolandırmış! 😂 Yani Berkcan Güven katıldığı programda öyle söyledi. Alizade ise bu iddialara verdiği cevapla bizi kahkahalara boğdu.