Berkcan Güven'in Dolandırıcılık İddialarından Sonra Kraliçe Alizade'den Şarkılı Cevap
Berkcan Güven'in Dolandırıcılık İddialarından Sonra Kraliçe Alizade'den Şarkılı Cevap
YouTube'un efsane isimlerinden Berkcan Güven, müzik sektörünü de kırıp geçiyor bildiğiniz gibi. Alizade ile yaptığı şarkısı da diğerleri gibi hit olmuştu hatırlarsanız. Ardından öğrendik ki Alizade, Berkcan Güven'i dolandırmış! 😂 Yani Berkcan Güven katıldığı programda öyle söyledi. Alizade ise bu iddialara verdiği cevapla bizi kahkahalara boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
YouTube'un YouTube olduğu dönemlere geri dönersek hepimizin aklına gelecek isimlerden bir tanesi, şu an müzik kariyeriyle ön planda olan Berkcan Güven.
Eğlence ve içerik amaçlı ürettiği şarkıların oldukça dikkat çekmesiyle bu işi profesyonel bir hale getirmek isteyen Güven, müzik listelerini kırdı geçirdi.
Pek çok isimle birlikte şarkı çıkaran Berkcan Güven'in yanında dönemin en popüler şarkıcılarından Alizade'yi de görmüştük.
24/7 ile sosyal medyayı bir dönem resmen esir ettiler diyebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla ikilinin arasından su sızmıyordu ancak işler çok başkaymış.
Son olarak arkadaşı İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'a katılan Berkcan Güven, arkadaşlarıyla eğlendiği anlarda Alizade'nin kendisini nasıl dolandırdığını anlattığı anlarla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Berkcan Güven de bu duruma kahkahalarla güldü ve çok eğlendi. Ardından "Davalık şu an" dedi.
Tabii bu konuda Alizade'nin yorumu ve vereceği cevap epey merak ediliyordu.
Herkesin dilinde gezen "Şu An" şarkısının "Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini, hiç anlayamazsın baby!" sözleriyle story attı. 😂
Üstüne bir de Estafurla şarkısının "Ablacım bak valla diyorum yok, yok param şu an gidin yok." sözleri de beraberinde geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda