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Berkcan Güven'in Dolandırıcılık İddialarından Sonra Kraliçe Alizade'den Şarkılı Cevap

Berkcan Güven'in Dolandırıcılık İddialarından Sonra Kraliçe Alizade'den Şarkılı Cevap

Berkcan Güven
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 16:27

YouTube'un efsane isimlerinden Berkcan Güven, müzik sektörünü de kırıp geçiyor bildiğiniz gibi. Alizade ile yaptığı şarkısı da diğerleri gibi hit olmuştu hatırlarsanız. Ardından öğrendik ki Alizade, Berkcan Güven'i dolandırmış! 😂 Yani Berkcan Güven katıldığı programda öyle söyledi. Alizade ise bu iddialara verdiği cevapla bizi kahkahalara boğdu.

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YouTube'un YouTube olduğu dönemlere geri dönersek hepimizin aklına gelecek isimlerden bir tanesi, şu an müzik kariyeriyle ön planda olan Berkcan Güven.

YouTube'un YouTube olduğu dönemlere geri dönersek hepimizin aklına gelecek isimlerden bir tanesi, şu an müzik kariyeriyle ön planda olan Berkcan Güven.

Vine ile başladığı sosyal medyada günden güne daha da büyüyerek adım adım ilerleyen Berkcan Güven, yıllar içerisinde YouTube'da kendine 'Linç Tayfa' olarak da tanıdığımız kitleyi edindi. Tabii sonrasında başarılı bir müzik kariyeri ile karşımıza çıkmaya başladı.

Eğlence ve içerik amaçlı ürettiği şarkıların oldukça dikkat çekmesiyle bu işi profesyonel bir hale getirmek isteyen Güven, müzik listelerini kırdı geçirdi.

Eğlence ve içerik amaçlı ürettiği şarkıların oldukça dikkat çekmesiyle bu işi profesyonel bir hale getirmek isteyen Güven, müzik listelerini kırdı geçirdi.

Yaptığı şarkıların neredeyse hepsi rekor seviyede dinlendi diyebiliriz. Kendisi bu iş için oldukça büyük çalışmalar sürdürdü ve başarısına başarı kattı.

Pek çok isimle birlikte şarkı çıkaran Berkcan Güven'in yanında dönemin en popüler şarkıcılarından Alizade'yi de görmüştük.

Pek çok isimle birlikte şarkı çıkaran Berkcan Güven'in yanında dönemin en popüler şarkıcılarından Alizade'yi de görmüştük.

Kalbin Bana Kaldı şarkısıyla ilk işbirliklerini yapan ikili, yakaladıkları  yükselişin ardından bu işi ilerletmeye karar verdi.

24/7 ile sosyal medyayı bir dönem resmen esir ettiler diyebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla ikilinin arasından su sızmıyordu ancak işler çok başkaymış.

24/7 ile sosyal medyayı bir dönem resmen esir ettiler diyebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla ikilinin arasından su sızmıyordu ancak işler çok başkaymış.

Hatırlarsanız Alizade bir dönem gözaltına alınmıştı. Berkcan Güven o dönem arkadaşı Alizade için paylaşım yapmış ve açıklamalarda bulunmuştu.

Son olarak arkadaşı İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'a katılan Berkcan Güven, arkadaşlarıyla eğlendiği anlarda Alizade'nin kendisini nasıl dolandırdığını anlattığı anlarla gündem oldu.

Son olarak arkadaşı İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'a katılan Berkcan Güven, arkadaşlarıyla eğlendiği anlarda Alizade'nin kendisini nasıl dolandırdığını anlattığı anlarla gündem oldu.

Hatta İbrahim Tilaver, Berkcan Güven'e 'Ya ben her şeyi anlarım da Alizade seni nasıl dolandırdı? Harbiden ya Allah'ın Nahçıvanlısı geldi bunu dolandırdı biz dolandıramadık' diyerek hepimizi şaşkına çevirdi.

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Berkcan Güven de bu duruma kahkahalarla güldü ve çok eğlendi. Ardından "Davalık şu an" dedi.

Berkcan Güven de bu duruma kahkahalarla güldü ve çok eğlendi. Ardından "Davalık şu an" dedi.

'Şarkılar davalık. Haklarında hayırlısı, yolları açık olsun. Allah'a emanet.' dedi.

Tabii bu konuda Alizade'nin yorumu ve vereceği cevap epey merak ediliyordu.

Tabii bu konuda Alizade'nin yorumu ve vereceği cevap epey merak ediliyordu.

Kendisinden cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Herkesin dilinde gezen "Şu An" şarkısının "Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini, hiç anlayamazsın baby!" sözleriyle story attı. 😂

Herkesin dilinde gezen "Şu An" şarkısının "Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini, hiç anlayamazsın baby!" sözleriyle story attı. 😂

Üstüne bir de Estafurla şarkısının "Ablacım bak valla diyorum yok, yok param şu an gidin yok." sözleri de beraberinde geldi.

Üstüne bir de Estafurla şarkısının "Ablacım bak valla diyorum yok, yok param şu an gidin yok." sözleri de beraberinde geldi.

Bakalım ne olacak bu işin sonu. 😂

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