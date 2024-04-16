BEGE Dolandırılmış: Berkan Güven'in Rapçi Alizade'yle Davalık Olması Ortalığı Kırdı Geçirdi
BEGE Dolandırılmış: Berkan Güven'in Rapçi Alizade'yle Davalık Olması Ortalığı Kırdı Geçirdi
Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden Berkcan Güven YouTube'da yayınlanan Ebo Show programının konuğu oldu. Programda son dönemlerde Ezel'e olan ilgilisiyle gündemden düşmeyen Alizade hakkında bomba patlatıldı. Dolandırıldığı söylenen Berkcan Güven'in Alizade ile davalık olduğu açıklandı.
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Sosyal medya platformu Vine üzerinden kardeşi ve anneannesiyle beraber çektiği videolarla tanınan Berkcan Güven'ın adı hızla duyulmaya başlandı.
Popüler fenomenlerden birine dönüştükten sonra pek çok kişi gibi müzik dünyasına adım atan Berkcan Güven "BEGE" adıyla şarkılar çıkarmaya başladı. 2016'da çıkardığı "Çok Yakışıklıyım" ve 2017'de piyasaya sürdüğü "YouTube Benim İşim" dissiyle sağlam bir çıkış yakaladı.
Nova Norda, Efe Savage gibi isimlerle düet yapmaya başlayan genç fenomen "Kalbin Bana Kaldı" parçası için Alizade'yle mikrofon başına geçti.
Azerbaycan asıllı Rus rapçi Alizade ile birlikte müzik dünyasına sürdüğü "24/7" adlı parça da başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda dikkat çekti.
Belki hatırlarsınız, Alizade kliplerinde "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan" İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınmıştı.
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Yakın arkadaşı Alizade'nin gözaltına alınmasından sonra paylaşım yapan Berkan Güven ise şu açıklamayı yapmıştı:
Berkcan Güven, kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Reynmen, Efe Uygaç, Enes Batur ve Kendine Müzisyen adıyla tanıdığımız Kemal Can Parlak'la beraber İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'a konuk oldu.
Programın en bomba anlarından biri ise şüphesiz ki İbrahim Tilaver'in Berkcan Güven'e "Ya ben her şeyi anlarım da Alizade seni nasıl dolandırdı? Harbiden ya Allah'ın Nahçıvanlısı geldi bunu dolandırdı biz dolandıramadık" demesi oldu.
O sırada herkesle beraber kahkahalara boğulan Berkan Güven ise Alizade'yla davalık olduğunu açıkladı:
"Şarkılar şu an davalık, haklarında hayırlısı olsun, yolları açık olsun. Allah'a emanet!"
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