BEGE Dolandırılmış: Berkan Güven'in Rapçi Alizade'yle Davalık Olması Ortalığı Kırdı Geçirdi

'Yan komşusu cimer'den şikayet ettiği için Asya şu an bunları yaşıyor.Ülkenin dezenformasyon haberciliğini zaten konuşmaya bile gerek yok. Savcılıkta serbest bırakıldı, son işlemler için göç idaresinde. Herhangi bir sınır dışı edilme durumu şu an için söz konusu değil, haber vereceğim.'