Şarkıcılığa Soyunan Tayyargiller Şarkının Tanıtımını Paylaştı: Akıllara Sadece Dilan Polat'ın Enerci'si Geldi!
Şarkıcılığa Soyunan Tayyargiller Şarkının Tanıtımını Paylaştı: Akıllara Sadece Dilan Polat'ın Enerci'si Geldi!
Polat davasının ardından mercek altına alınan sosyal medya fenomenlerinin başında gelen Tayyargiller, şarkıcılığa soyunmaya karar verdi! Özlem Öz'ün kızlarıyla beraber hazırladığı şarkının klip tanıtımı akıllara yalnızca Dilan Polat'ı ve meşhur 'Enerci'sini getirdi...
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Sosyal medya fenomeni furyası başladıktan sonra Engin ve Dilan Polat'ı taklit ettiği düşünülen Özlem ve Tayyar Öz de hatrı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.
Dilan ve Engin Polat'ın hayatının bir gecede tepetaklak oluşunun ardından, meseleyi yakından takip eden avukat Feyza Altun'un da hedef almasıyla beraber "Tayyargiller" de mercek altına alınan sosyal medya fenomenlerinden oldu.
Aynı Polatlar gibi günün hemen hemen her dakikasında paylaşım yapan, umre pozlarının yanında lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Tayyargiller'in de birçok sosyal medya fenomeni gibi mal varlığına el konuldu ve Polatların davasına dahil edildiler.
Hal böyle olunca, gözlerin üzerinde olduğunu anlayan Özlem ve Tayyar Öz, sosyal medya paylaşımlarına çekidüzen vermişti ve bizler de aileyi çok daha mütevazı karelerle görmeye başlamıştık.
Fakat elbette o şovsuz hayat kısa sürdü. Şimdilerde dördüncü bebeğini bekleyen ve bir erkek çocuk sahibi olacak çift, yine tam gaz eskisi gibi devam ediyor hayatına.
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Hatta o kadar ki geçtiğimiz günlerde yine milyonların "Dilan Polat özentiliği" olarak yorumlamasına sebep olan bir duyuru geçti Tayyargiller. Özlem Öz, kızlarıyla beraber stüdyoya girdiğini ve bir şarkı çıkaracaklarını açıklamıştı.
Klibi bugün çekilen o şarkının tanıtımı az önce yayınlandı ve tabiri caizse gündeme de bomba gibi düştü.
Özlem Öz'ün ciddi ciddi aynı Dilan Polat gibi şarkı çıkardığını, evinin bahçesinde de klibini çektiğini görenler "istikamet belli oldu ama sonunuz benzemesin" demeden edemedi. Dilan Polat'ın Enerci'sini unutmak ne mümkün, Polatlar o şarkı çıktıktan kısacık bir süre sonra cezaevine girmişlerdi hatırlarsanız...
Sizi Özlem Öz'ün şarkısının tanıtımıyla ve gelen yorumlarla baş başa bırakıyoruz!
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