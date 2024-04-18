Anlamadık Gitti: Enteresan Halleriyle Gündemden Düşmeyen Didem Soydan Bu Sefer Sallamaya Karar Verdi!
Anlamadık Gitti: Enteresan Halleriyle Gündemden Düşmeyen Didem Soydan Bu Sefer Sallamaya Karar Verdi!
Seçtiği kombinler, sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık gündem olan Didem Soydan, bu sefer çözümü sallamakta buldu! Paylaştığı videoyla beyinleri yakan Soydan'a yorumlar gecikmedi...
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Ünlü model Didem Soydan, hem özel hayatı hem de enteresan kombinleriyle sık sık gündem olan isimlerden.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan, her paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşen Soydan kimileri tarafından inanılmaz beğenilirken kimilerinin de inanılmaz gözüne batıyor....
Kendisinin "iddialı" olarak nitelendirilen, sık sık da dillere düşen pozlarına ve kombinlerine bazen iltifat yağıyor bazen de eleştiri.
Ayrıca kendisi, takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği sivri dilli cevaplarla da meşhur...
Şimdiki gündemimiz ise yine enteresan bir paylaşımı! Geçtiğimiz saatlerde, Instagram hesabından yeni bir video payalaşan ünlü model bu sefer çözümü sallamakta buldu.
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Mutfak dolaplarına dayanıp arkasını dönen ve sağa sola sallayan Didem Soydan'ın ne yapmak istediğine veya ne mesajı vermek istediğine akıl sır erdirilemedi. Buyrun, önce izleyelim 👇
Sonra da kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Kadın, Arazözzzzzz!!! diye bas bas bağırıyor.