Canına Tak Etti: Gösterisinde Yaptığı Esprilerin Yayılmasına Sinirlenen Cem Yılmaz Tepki Gösterdi!
Canına Tak Etti: Gösterisinde Yaptığı Esprilerin Yayılmasına Sinirlenen Cem Yılmaz Tepki Gösterdi!
Gösterisinde yaptığı esprilerin hızla yayılmasından rahatsız olan Cem Yılmaz, Twitter (X) hesabından sitemkar bir paylaşımda bulundu!
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Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra sahneye geri dönmeye karar verdi biliyorsunuz.
Yeni gösterisi CMXXIV'nin biletleri 10 Ocak'ta satışa sunulmuş ve yoğun bir ilgi görmüştü. Tüm biletler tükenince bir zam gelmiş, buna rağmen Cem Yılmaz özlemi ağır basmıştı!
Ünlü komedyen sezon boyu sürecek gösterilerine 7 Şubat'ta başladığından beri bir an olsun gündemden düşmedi!
Son zamanlarda hem sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'le yelken açtığı yeni aşkla 👇
Hem de ramazanda yaptığı paylaşımdan tutun, Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğu düşünülen enteresan paylaşımına sık sık gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, bu sefer de gösterilerinde yaptığı esprilerin sosyal medyada hızla yayılmasına gösterdiği tepkiyle dikkat çekti!
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Dönelim asıl konumuza! Gösterileri başladığından beri ülkenin dört bir yanından Cem Yılmaz'ı izleyenler düzenli olarak gösteri hakkında paylaşımlar yapıyor biliyorsunuz.
Yılmaz'ın gösterilerinde yaptığı espriler hızla yayılıyor ve haklarında haber de çıkıyor elbette! Hatta belki denk gelmişsinizdir, en tazesi eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakayla ilgili olan esprisiydi!
Sosyal medyasını son zamanlarda hiç olmadığı kadar aktif kullanan Cem Yılmaz bu "espri yayma" mevzusundan pek hoşlanmamış olacak ki, birkaç saat önce Twitter (X) hesabından sitemkar bir paylaşımda bulundu!
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