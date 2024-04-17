Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'yla Çözemediği Nafaka Krizini Fırsata Çevirip "Benimki Madafaka" Esprisini Lügata Ekledi
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'yla Çözemediği Nafaka Krizini Fırsata Çevirip "Benimki Madafaka" Esprisini Lügata Ekledi
Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında yıllardır çözülememiş bir nafaka davası var bildiğiniz gibi. Son dönemlerde ise biraz sık dillendirilmeye başladı bu durum. Öğrendiğimiz kadarıyla Cem Yılmaz yaşadığı krizi fırsata çevirip nafakasının üzerinden espriler yapıyormuş!
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Cem Yılmaz son birkaç gündür Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddialarıyla gündemde yer alıyor biliyorsunuz...
Tabii kendisi bu konuda epey eleştiri aldı. Tepkilerin üstüne geç olsa da bir açıklama yaptı ve aslında göz muayenesi çıkışı bu gönderiyi yayınladığını söyledi!
Neyse bu kısa gündemin ardından Cem Yılmaz'ın uzun süredir magazinde yer alan nafaka konusuna gelelim.
Aynı yıl oğulları Kemal'i kucaklarına alıyorlar bir de. Ancak peri masalı kısa sürüyor...
Mahkeme boşanma sırasında Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemesi yönünde karar alıyor. Ancak yıllar içerisinde kur farkı Cem Yılmaz'ı zorlamaya başlıyor...
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Ahu Yağtu ise bu kararı kabul etmiyor ve konuyu istinaf mahkemesine taşıyor. Verdiği dilekçede Cem Yılmaz'ın ekonomik olarak bir sıkıntı çekmediğini mal varlıklarından bahsederek açıklıyor.
Şimdilerde gösterisiyle sosyal medyada hakkında pek çok yorum yapılan Cem Yılmaz'ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı iddia edilmişti.
Instagram'da magazin paylaşımlarıyla tanıdığımız İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.
"Benimki nafaka değil, benimki madafaka!"
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