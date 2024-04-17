Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'yla Çözemediği Nafaka Krizini Fırsata Çevirip "Benimki Madafaka" Esprisini Lügata Ekledi

20 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen Cem Yılmaz'ın bu haberlerden sonra oğlu Kemal'i, 'Annene sakın gösterme' diye uyardığı iddia edilmişti.

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım.'