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Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'yla Çözemediği Nafaka Krizini Fırsata Çevirip "Benimki Madafaka" Esprisini Lügata Ekledi

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'yla Çözemediği Nafaka Krizini Fırsata Çevirip "Benimki Madafaka" Esprisini Lügata Ekledi

Cem Yılmaz Ahu Yağtu
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 16:40

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında yıllardır çözülememiş bir nafaka davası var bildiğiniz gibi. Son dönemlerde ise biraz sık dillendirilmeye başladı bu durum. Öğrendiğimiz kadarıyla Cem Yılmaz yaşadığı krizi fırsata çevirip nafakasının üzerinden espriler yapıyormuş!

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Cem Yılmaz son birkaç gündür Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddialarıyla gündemde yer alıyor biliyorsunuz...

Cem Yılmaz son birkaç gündür Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddialarıyla gündemde yer alıyor biliyorsunuz...

Çoğunuz görmüşsünüzdür; GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nün sahibi olan Serenay Sarıkaya'nın elbisesinin göğüs dekoltesi sosyal medyada epey konuşulmuştu. Cem Yılmaz da bunun üstüne Marty Feldman gönderisi paylaşınca, herkes gönderme olduğunu düşünmüştü.

Tabii kendisi bu konuda epey eleştiri aldı. Tepkilerin üstüne geç olsa da bir açıklama yaptı ve aslında göz muayenesi çıkışı bu gönderiyi yayınladığını söyledi!

Tabii kendisi bu konuda epey eleştiri aldı. Tepkilerin üstüne geç olsa da bir açıklama yaptı ve aslında göz muayenesi çıkışı bu gönderiyi yayınladığını söyledi!

Durumun eski sevgilisiyle hiçbir ilgisi olmadığını, göz muayenesinde sağ gözünün %50 oranında görmediğini öğrendiğini ifade etti. Üstüne de lazerle gözüne işlem uygulandığını ve paylaşımın buna yönelik olduğunu söyledi.

Neyse bu kısa gündemin ardından Cem Yılmaz'ın uzun süredir magazinde yer alan nafaka konusuna gelelim.

Neyse bu kısa gündemin ardından Cem Yılmaz'ın uzun süredir magazinde yer alan nafaka konusuna gelelim.

Tabii olay nafakaya gelene kadar neler yaşandı kısa bir özet geçelim. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 2012 yılında Pera Palace Hotel'de yaptıkları düğün ile dünyaevine giriyor.

Aynı yıl oğulları Kemal'i kucaklarına alıyorlar bir de. Ancak peri masalı kısa sürüyor...

Aynı yıl oğulları Kemal'i kucaklarına alıyorlar bir de. Ancak peri masalı kısa sürüyor...

2012'nin Mart ayında evlenen çift 2013 yılında tek celsede boşanıyor. Evlilikleri yalnızca 20 ay sürüyor.

Mahkeme boşanma sırasında Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemesi yönünde karar alıyor. Ancak yıllar içerisinde kur farkı Cem Yılmaz'ı zorlamaya başlıyor...

Mahkeme boşanma sırasında Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemesi yönünde karar alıyor. Ancak yıllar içerisinde kur farkı Cem Yılmaz'ı zorlamaya başlıyor...

Cem Yılmaz yıllar boyunca 10 bin dolar nafaka ödüyor. Ancak pandemide ekonomik şartları dolayısıyla zorlandığını söylüyor ve miktarın değiştirilmesi için dava açıyor. 40 bin TL olarak değiştirilmesini talep etse de, mahkeme 70 bin TL olarak karar kılıyor.

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Ahu Yağtu ise bu kararı kabul etmiyor ve konuyu istinaf mahkemesine taşıyor. Verdiği dilekçede Cem Yılmaz'ın ekonomik olarak bir sıkıntı çekmediğini mal varlıklarından bahsederek açıklıyor.

Ahu Yağtu ise bu kararı kabul etmiyor ve konuyu istinaf mahkemesine taşıyor. Verdiği dilekçede Cem Yılmaz'ın ekonomik olarak bir sıkıntı çekmediğini mal varlıklarından bahsederek açıklıyor.

Tabii bu dilekçenin ardından mahkeme Yağtu'yu haklı görmüş ve Cem Yılmaz'ın nafakasının yeniden 10 bin dolar olmasına karar vermişti. 2022 yılından beri süren mahkemenin henüz bitmediği de biliniyor.

Şimdilerde gösterisiyle sosyal medyada hakkında pek çok yorum yapılan Cem Yılmaz'ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı iddia edilmişti.

Şimdilerde gösterisiyle sosyal medyada hakkında pek çok yorum yapılan Cem Yılmaz'ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı iddia edilmişti.

20 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen Cem Yılmaz'ın bu haberlerden sonra oğlu Kemal'i, 'Annene sakın gösterme' diye uyardığı iddia edilmişti. 

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım.'

Instagram'da magazin paylaşımlarıyla tanıdığımız İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.

Instagram'da magazin paylaşımlarıyla tanıdığımız İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.

İlhan Çevik'e gelen mesajlarda Cem Yılmaz'ın nafakasını yeni gösterisine meze ettiği görüldü.

"Benimki nafaka değil, benimki madafaka!"

"Benimki nafaka değil, benimki madafaka!"

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