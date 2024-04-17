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Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin'in Var mısın Yok musun Programında Şarkı Söylediği Halini Görünce İnanamayacaksınız

Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin'in Var mısın Yok musun Programında Şarkı Söylediği Halini Görünce İnanamayacaksınız

Acun Ilıcalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 22:53

2012 yılında 'Bu Ne Yaa' albümüyle patlama yaşayan ve kariyerinde adım adım ilerleyen Ece Seçkin, hareketli şarkıları ve sahnedeki eğlenceli halleriyle tanıdığımız bir isim. Ancak kendisinin ekran kariyeri çok daha öncesine dayanıyormuş. Ece Seçkin'in Var mısın Yok musun programında şarkı söylediği hallerini görünce inanamayacaksınız...

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Müzik kariyerine 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışarak adım atan ve adım adım başarıya ulaşan Ece Seçkin, her şarkısıyla dillere dolanan bir isim.

Müzik kariyerine 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışarak adım atan ve adım adım başarıya ulaşan Ece Seçkin, her şarkısıyla dillere dolanan bir isim.

Pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Ece Seçkin, 2012 yılında Ozan Doğulu'nun prodüktörlüğünü üstlendiği 'Bu Ne Yaa' albümüyle büyük bit hit yakalamıştı.

Ardından çalışmalarına devam eden Ece Seçkin, yine Ozan doğulu ile birlikte çalıştığı "Hoşuna mı Gidiyor?" şarkısı ile müzik listelerine damgasını vurmuştu.

Ardından çalışmalarına devam eden Ece Seçkin, yine Ozan doğulu ile birlikte çalıştığı "Hoşuna mı Gidiyor?" şarkısı ile müzik listelerine damgasını vurmuştu.

Renkli saçları, eğlenceli karakteri ve heyecanlı şarkılarıyla o dönemin en çok dinlenen isimlerinden bir tanesiydi. Hatta Hoşuna mı Gidiyor? şarkısının videosu, YouTube'da 2014'ün en çok izlenen videoları arasında yer alıyordu.

Kendisi çok çalıştığı bir sürece girdi ve başarısı adeta çorap söküğü gibi devam etti. Şarkıları sosyal medyada ve müzik platformlarında en çok dinlenenler arasından hiç düşmedi.

Kendisi çok çalıştığı bir sürece girdi ve başarısı adeta çorap söküğü gibi devam etti. Şarkıları sosyal medyada ve müzik platformlarında en çok dinlenenler arasından hiç düşmedi.

Follow Me, Adeyyo, Dibine Dibine, Benjamins 3 ve pek çok daha fazlası neredeyse hepimizin duyduğu, bildiği parçalar.

Tabii bu sırada sosyal medyayı takip etmeyi de es geçmeyen Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptığı "külot polemiği" ile gündeme gelmişti.

Tabii bu sırada sosyal medyayı takip etmeyi de es geçmeyen Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptığı "külot polemiği" ile gündeme gelmişti.

İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak şarkı söylediği anları gören Ece Seçkin, önceki yıllarda 'külot ve mayoyla sahneye çıkmayın bir zahmet' demesini hatırlatarak 'İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması benim psikolojimi bozuyor' demişti.

Genelde magazinde adını skandallarla değil, çalışmalarıyla duyduğumuz Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda 72 saat içinde 4 farklı klip çekmesiyle "yok artık" dedirtmişti.

Genelde magazinde adını skandallarla değil, çalışmalarıyla duyduğumuz Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda 72 saat içinde 4 farklı klip çekmesiyle "yok artık" dedirtmişti.

Yaz sezonu için nefes almadan çalışan Ece Seçkin, 72 saatte 4 farklı klip çekmişti. Müzik listelerini sallayacak yeni şarkıları için hızını alamayan Seçkin, klipler için 7 milyon lira harcamasıyla ağzımızı açık bırakmıştı.

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Müzik için ne denli uğraştığını bildiğimiz ünlü şarkıcının yıllar önceki bir videosu da bu vesileyle gündem oldu!

Müzik için ne denli uğraştığını bildiğimiz ünlü şarkıcının yıllar önceki bir videosu da bu vesileyle gündem oldu!

Meğer Ece Seçkin, ünlü olmadan önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var mısın Yok musun? programına seyirci olarak katılmış, üstüne bir de bangır bangır şarkı söylemiş.

Christina Aguilera'nın "Infatuation" şarkısını söylediği anlarda bir de "Hep beraber" demesi görenleri kahkahalara boğuyor tabii...

Christina Aguilera'nın "Infatuation" şarkısını söylediği anlarda bir de "Hep beraber" demesi görenleri kahkahalara boğuyor tabii...

Tarihler o zaman 2008'i gösteriyor. Ne kadar eski olduğunu siz hesap edin!

Bu videoyu ilk kez görenler için büyük bir şok tabii ki. Acun Ilıcalı bizzat olmasa da, ünlü olma serüveninde çorbaya tuz atan isimlerden olmuş. 😂

Yorumlar ise yine şenlik!

Yorumlar ise yine şenlik!

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ünlü kim diye baya bi baktım haber resimlerine. kimin dünyasında ünlü la bu tipler? ben tanımıyorum, yeteneklerini, işlerini bilmiyorum. neyin ünlüsü bu arka... Devamını Gör