Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin'in Var mısın Yok musun Programında Şarkı Söylediği Halini Görünce İnanamayacaksınız
Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin'in Var mısın Yok musun Programında Şarkı Söylediği Halini Görünce İnanamayacaksınız
2012 yılında 'Bu Ne Yaa' albümüyle patlama yaşayan ve kariyerinde adım adım ilerleyen Ece Seçkin, hareketli şarkıları ve sahnedeki eğlenceli halleriyle tanıdığımız bir isim. Ancak kendisinin ekran kariyeri çok daha öncesine dayanıyormuş. Ece Seçkin'in Var mısın Yok musun programında şarkı söylediği hallerini görünce inanamayacaksınız...
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Müzik kariyerine 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışarak adım atan ve adım adım başarıya ulaşan Ece Seçkin, her şarkısıyla dillere dolanan bir isim.
Ardından çalışmalarına devam eden Ece Seçkin, yine Ozan doğulu ile birlikte çalıştığı "Hoşuna mı Gidiyor?" şarkısı ile müzik listelerine damgasını vurmuştu.
Kendisi çok çalıştığı bir sürece girdi ve başarısı adeta çorap söküğü gibi devam etti. Şarkıları sosyal medyada ve müzik platformlarında en çok dinlenenler arasından hiç düşmedi.
Tabii bu sırada sosyal medyayı takip etmeyi de es geçmeyen Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptığı "külot polemiği" ile gündeme gelmişti.
Genelde magazinde adını skandallarla değil, çalışmalarıyla duyduğumuz Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda 72 saat içinde 4 farklı klip çekmesiyle "yok artık" dedirtmişti.
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Müzik için ne denli uğraştığını bildiğimiz ünlü şarkıcının yıllar önceki bir videosu da bu vesileyle gündem oldu!
Christina Aguilera'nın "Infatuation" şarkısını söylediği anlarda bir de "Hep beraber" demesi görenleri kahkahalara boğuyor tabii...
Bu videoyu ilk kez görenler için büyük bir şok tabii ki. Acun Ilıcalı bizzat olmasa da, ünlü olma serüveninde çorbaya tuz atan isimlerden olmuş. 😂
Yorumlar ise yine şenlik!
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ünlü kim diye baya bi baktım haber resimlerine. kimin dünyasında ünlü la bu tipler? ben tanımıyorum, yeteneklerini, işlerini bilmiyorum. neyin ünlüsü bu arka... Devamını Gör