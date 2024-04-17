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Zeynep Bastık "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirten İsyanı Sonrası Gelen Cevapla Aydınlanma Yaşadı

Zeynep Bastık "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirten İsyanı Sonrası Gelen Cevapla Aydınlanma Yaşadı

Zeynep Bastık
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 20:42

Son olarak 'Lan' şarkısıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazine konu olan isimlerden biri. Instagram hikayesinde 'Allah başka dert vermesin' dedirten bir isyanını anlatan Zeynep Bastık, takipçisinden gelen yorumla aydınlanma yaşadı.

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Yaptığı cover şarkılarla adını duyuran ve herkesin takip etmeye başladığı Zeynep Bastık, son dönemlerin en popüler isimleri arasında.

Yaptığı cover şarkılarla adını duyuran ve herkesin takip etmeye başladığı Zeynep Bastık, son dönemlerin en popüler isimleri arasında.

Eğer bilmeyenleriniz varsa bir dönem oyunculuk da yaptı kendisi. Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde de rol aldı.

Asıl çıkışını ise 2019 yılında Ezhel'in Felaket şarkısına yaptığı cover ile yakaladı.

Asıl çıkışını ise 2019 yılında Ezhel'in Felaket şarkısına yaptığı cover ile yakaladı.

Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş şarkısının vokalisti olan Zeynep Bastık, ünlü şarkıcının yanında üç yıl boyunca çalıştı. Ardından kariyerinde bireysel ilerlemek için adımlarını atmaya başladı.

Anıl Piyancı ile birlikte yaptığı "Bırakman Doğru mu?" isimli şarkı ise epey popüler oldu. 2022'de ise "Ara"yı resmen patlattı!

Anıl Piyancı ile birlikte yaptığı "Bırakman Doğru mu?" isimli şarkı ise epey popüler oldu. 2022'de ise "Ara"yı resmen patlattı!

Anlayacağınız müzik konusundaki başarısıyla adım adım ilerlemeye devam etti. Bu sırada gerek özel hayatı, gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla magazinde de yerini sık sık aldı.

Son olarak Mabel Matiz'den aldığı "Lan" şarkısı ile müzik listelerini resmen altüst etti.

Son olarak Mabel Matiz'den aldığı "Lan" şarkısı ile müzik listelerini resmen altüst etti.

Billboard Global Top 10 listesine dahi girdi biliyorsunuz. Şarkıyı her yerde duymaya başladık.

Diğer yandan 2,1 milyon takipçili sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çeken Zeynep Bastık, bu dönemde aldığı kilolara isyan ederek pek çok şeye "elveda" dedi.

Diğer yandan 2,1 milyon takipçili sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çeken Zeynep Bastık, bu dönemde aldığı kilolara isyan ederek pek çok şeye "elveda" dedi.

'Elveda kız arkadaşlarımla çıktığım yemekli içmeli date'ler. Elveda karbo. Elveda alkol. Elveda tatlı. Son bir kez gözlerinizin içine baktım. Çünkü 2020'den beri en kilolu olduğum dönemimdeyim. Tartıyı duvarda parçalamadım. Hayır.'

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Bunun üstüne bir takipçisinden kendisine "Şöhreti kaldıramadın" yorumu geldi.

Bunun üstüne bir takipçisinden kendisine "Şöhreti kaldıramadın" yorumu geldi.

Zeynep Bastık ise bu cevaba kahkaha atarak yaşadığı aydınlanma ile 'Belki de' dedi.

Hemen ardından sevenlerini korkutan bir haber verdi ve ameliyat olacağını duyudu. Bir anda yaşattığı duygu geçişleriyle kafamızı da karıştırdı...

Hemen ardından sevenlerini korkutan bir haber verdi ve ameliyat olacağını duyudu. Bir anda yaşattığı duygu geçişleriyle kafamızı da karıştırdı...

'Bugün kulak-burun-boğaz randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş.'

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