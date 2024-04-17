Zeynep Bastık "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirten İsyanı Sonrası Gelen Cevapla Aydınlanma Yaşadı
Zeynep Bastık "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirten İsyanı Sonrası Gelen Cevapla Aydınlanma Yaşadı
Son olarak 'Lan' şarkısıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazine konu olan isimlerden biri. Instagram hikayesinde 'Allah başka dert vermesin' dedirten bir isyanını anlatan Zeynep Bastık, takipçisinden gelen yorumla aydınlanma yaşadı.
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Yaptığı cover şarkılarla adını duyuran ve herkesin takip etmeye başladığı Zeynep Bastık, son dönemlerin en popüler isimleri arasında.
Asıl çıkışını ise 2019 yılında Ezhel'in Felaket şarkısına yaptığı cover ile yakaladı.
Anıl Piyancı ile birlikte yaptığı "Bırakman Doğru mu?" isimli şarkı ise epey popüler oldu. 2022'de ise "Ara"yı resmen patlattı!
Son olarak Mabel Matiz'den aldığı "Lan" şarkısı ile müzik listelerini resmen altüst etti.
Diğer yandan 2,1 milyon takipçili sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çeken Zeynep Bastık, bu dönemde aldığı kilolara isyan ederek pek çok şeye "elveda" dedi.
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Bunun üstüne bir takipçisinden kendisine "Şöhreti kaldıramadın" yorumu geldi.
Hemen ardından sevenlerini korkutan bir haber verdi ve ameliyat olacağını duyudu. Bir anda yaşattığı duygu geçişleriyle kafamızı da karıştırdı...
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