Yalının Yakışıklısı Taro Emir Tekin Savaş Gündeminde "İsrail Askeri" Paylaşımı Yapıp Tepki Gelince Özür Diledi

Kendisi ekranlarda ilk kez dönemin fenomen dizisi Sadakatsiz ile çıktı karşımıza. Uzun bir süre kendisini izleyenler adıyla değil, dizideki karakteri Selçuk'la çağırdı hatta. Ardından Bir Peri Masalı ile ilk başrol deneyimini yaşadı kendisi.