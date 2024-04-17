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Yalının Yakışıklısı Taro Emir Tekin Savaş Gündeminde "İsrail Askeri" Paylaşımı Yapıp Tepki Gelince Özür Diledi

Yalının Yakışıklısı Taro Emir Tekin Savaş Gündeminde "İsrail Askeri" Paylaşımı Yapıp Tepki Gelince Özür Diledi

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 18:51

Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak karşımıza çıkmaya devam eden genç oyuncu Taro Emir Tekin, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dolayısıyla hayranlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İran-İsrail arası yaşanan gerilim gündemdeki yerini korurken, Taro Emir 'İsrail askerlerinin atışta tutuşu böyledir' paylaşımı silerek özür diledi.

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Son dönemlerin en popüler erkek oyuncularından bir tanesi Taro Emir Tekin elbette.

Son dönemlerin en popüler erkek oyuncularından bir tanesi Taro Emir Tekin elbette.

Kendisi Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu. Ancak yakaladığı ünle anne babasını geride bıraktı diyebiliriz. Oyunculuk konusunda aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'ye dönüp şov yapmaya başladı kendisi.

Yakışıklılığı bir kenara dursun, hem kendine has bir tarzı olan hem de oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Taro Emir'in popüler olmaması imkansız gibi bir durumdu zaten.

Yakışıklılığı bir kenara dursun, hem kendine has bir tarzı olan hem de oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Taro Emir'in popüler olmaması imkansız gibi bir durumdu zaten.

Kendisi ekranlarda ilk kez dönemin fenomen dizisi Sadakatsiz ile çıktı karşımıza. Uzun bir süre kendisini izleyenler adıyla değil, dizideki karakteri Selçuk'la çağırdı hatta. Ardından Bir Peri Masalı ile ilk başrol deneyimini yaşadı kendisi.

Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak karşımıza çıkıyor.

Dizideki karakteri başlangıçta herkesi çok heyecanlandırmıştı. Şimdilerde ise kafası karışık bir hale geldi ancak Taro Emir Tekin'in bunu yansıtış şekli oldukça takdir görüyor.

Gündelik hayatında pek çok hobisi olan ve bunları sosyal medyadan paylaşmayı eksik etmeyen Taro Emir'in ilgi alanları saymakla bitmiyor.

Gündelik hayatında pek çok hobisi olan ve bunları sosyal medyadan paylaşmayı eksik etmeyen Taro Emir'in ilgi alanları saymakla bitmiyor.

Uslanmaz bir romantik olduğunun da altını burada çizmiş olalım. Diğer yandan kendisi fotoğraf makinesini elinden düşürmüyor. Spor salonunda da epey vakit geçirdiğini biliyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla farklı sporları da denemeye başlamış...

İran-İsrail arasında yaşanan gerilim gündemde neler olup neler biteceğine dair karışıklık yaratırken, Taro Emir'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım görenlerin tepkisini çekti.

İran-İsrail arasında yaşanan gerilim gündemde neler olup neler biteceğine dair karışıklık yaratırken, Taro Emir'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım görenlerin tepkisini çekti.

'İsrail askerlerinin taktiksel atışta kısa tutuşu böyledir. Bu da benim günlük hayattaki atışlarımdan kısa bir video size. Bilinçli bir tercih yani.'

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Paylaşımının ardından büyük tepki gören Taro Emir Tekin, videolarını silerek özür dilediği bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımının ardından büyük tepki gören Taro Emir Tekin, videolarını silerek özür dilediği bir paylaşımda bulundu.
twitter.com

'Sizlerden gelen tepkilere baktığımda amacım bu olmadığı halde, kendimi yanlış ifade ettiğimi görüyorum. Kalpten özür dilerim, şiddetin hiçbir türlüsünün yanında olmadığımı ve olmayacağımı bir kere daha belirtmek isterim🙏🏻

Saygılarımla.'

Taro Emir'in bu paylaşımından sonra kimileri "biz seni biliyoruz derken"...

Taro Emir'in bu paylaşımından sonra kimileri "biz seni biliyoruz derken"...
twitter.com

Kimileri yaptığının yanlış olduğunu söylemeye devam etti.

Kimileri yaptığının yanlış olduğunu söylemeye devam etti.
twitter.com
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