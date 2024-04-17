Yalının Yakışıklısı Taro Emir Tekin Savaş Gündeminde "İsrail Askeri" Paylaşımı Yapıp Tepki Gelince Özür Diledi
Yalının Yakışıklısı Taro Emir Tekin Savaş Gündeminde "İsrail Askeri" Paylaşımı Yapıp Tepki Gelince Özür Diledi
Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak karşımıza çıkmaya devam eden genç oyuncu Taro Emir Tekin, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dolayısıyla hayranlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İran-İsrail arası yaşanan gerilim gündemdeki yerini korurken, Taro Emir 'İsrail askerlerinin atışta tutuşu böyledir' paylaşımı silerek özür diledi.
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Son dönemlerin en popüler erkek oyuncularından bir tanesi Taro Emir Tekin elbette.
Yakışıklılığı bir kenara dursun, hem kendine has bir tarzı olan hem de oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Taro Emir'in popüler olmaması imkansız gibi bir durumdu zaten.
Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak karşımıza çıkıyor.
Gündelik hayatında pek çok hobisi olan ve bunları sosyal medyadan paylaşmayı eksik etmeyen Taro Emir'in ilgi alanları saymakla bitmiyor.
İran-İsrail arasında yaşanan gerilim gündemde neler olup neler biteceğine dair karışıklık yaratırken, Taro Emir'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım görenlerin tepkisini çekti.
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Paylaşımının ardından büyük tepki gören Taro Emir Tekin, videolarını silerek özür dilediği bir paylaşımda bulundu.
Taro Emir'in bu paylaşımından sonra kimileri "biz seni biliyoruz derken"...
Kimileri yaptığının yanlış olduğunu söylemeye devam etti.
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