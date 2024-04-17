Hadise'yle Derdi Bitmeyen Arto Yine Çirkinleşip Yaşına Başına Hiç Bakmadan Kalçasını Sallayarak Taklit Etti
Hadise'yle Derdi Bitmeyen Arto Yine Çirkinleşip Yaşına Başına Hiç Bakmadan Kalçasını Sallayarak Taklit Etti
Ekranların dikkat çeken magazin programları arasında Söylemezsem Olmaz da var biliyorsunuz. Gündemin en çok konuşulan konularından biri Hadise'nin kameramanın azizliğine uğraması olmuştu. Söylemezsem Olmaz'ın demirbaşı Arto, daha önce Hadise ile yaşadığı dava süreçlerini hiç düşünmeden, hem çirkin eleştirilerde bulundu hem de canlı yayında yaşına başına bakmadan dansının taklidini yaptı.
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Türk pop müziğinin en başarılı ve en gözde isimlerinden biri Hadise. Kendisi ne yapsa magazinde karşımıza çıkıyor bildiğiniz gibi.
Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta konser veren Hadise, kostümüyle yine çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Ancak konseri kayda alan bir kameramanın frikik yakalamaya çalışması Hadise başta olmak üzere hepimizi sinir küpü yaptı!
Tabii Hadise'nin yaşadığı olay tüm magazin kanallarına ve programlarına da konu oldu.
Belki biliyorsunuzdur, Hadise daha önce söyledikleri yüzünden Söylemezsem Olmaz ekibine dava açmış ve kazanmıştı.
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Ancak bu durum Hadise hakkında söylediklerini frenlemelerine yetmemiş olacak ki, Kıbrıs konserindeki görüntüler hakkında yine çok çirkin açıklamalar yaptılar!
Üstüne bir de Arto yaşına başına dahi bakmadan canlı yayın esnasında kalkıp kalçasını sallaya sallaya Hadise'nin dansını taklit ediyor...
Ardından çirkin yakıştırmalar yapmaya devam ediyor ve "Açık filmler çeken yıldızlar var ya onlar böyle dans etmemiştir. Sen böyle Hadise oldun, yoksa Belçika'nın köyünde kalırdın zaten. Eğer bu kadar büyük starsan Belçika'da kalsaydın. Seni çağıran var mı Belçika'ya? Hadi git kızım, hadi geri dön. Orada çok mutlu olursun, git köyüne aşkım." diyor.
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Arto'nun bu söyledikleri tabii ki izleyenleri de rahatsız ediyor!
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