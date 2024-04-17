Hadise'yle Derdi Bitmeyen Arto Yine Çirkinleşip Yaşına Başına Hiç Bakmadan Kalçasını Sallayarak Taklit Etti

Yağmur Çevik, Jennifer Lopez'i örnek vererek 'Yani atıyorum Beyonce'den ya da Jennifer'dan böyle bir dans görmedik mi? Onların danslarında hiç böyle yorumlar yaptınız mı?' diye soruyor ama Arto'nun 'Onların filmini, dansını örnek veremeyiz.' diyor. Yağmur Çevik ise 'İşini yapmak isteyen insana müdahale edilmemesi gerek.' diyor.