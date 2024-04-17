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Hadise'yle Derdi Bitmeyen Arto Yine Çirkinleşip Yaşına Başına Hiç Bakmadan Kalçasını Sallayarak Taklit Etti

Hadise'yle Derdi Bitmeyen Arto Yine Çirkinleşip Yaşına Başına Hiç Bakmadan Kalçasını Sallayarak Taklit Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 17:42

Ekranların dikkat çeken magazin programları arasında Söylemezsem Olmaz da var biliyorsunuz. Gündemin en çok konuşulan konularından biri Hadise'nin kameramanın azizliğine uğraması olmuştu. Söylemezsem Olmaz'ın demirbaşı Arto, daha önce Hadise ile yaşadığı dava süreçlerini hiç düşünmeden, hem çirkin eleştirilerde bulundu hem de canlı yayında yaşına başına bakmadan dansının taklidini yaptı.

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Türk pop müziğinin en başarılı ve en gözde isimlerinden biri Hadise. Kendisi ne yapsa magazinde karşımıza çıkıyor bildiğiniz gibi.

Türk pop müziğinin en başarılı ve en gözde isimlerinden biri Hadise. Kendisi ne yapsa magazinde karşımıza çıkıyor bildiğiniz gibi.

Gerek sosyal medya paylaşımları, gerek konser şovları, gerekse özel hayatı derken epey yakından takip ettiğimiz bir isim. Yaptıklarını bayıla bayıla izlediğimizi söylememize de gerek yok.

Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta konser veren Hadise, kostümüyle yine çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta konser veren Hadise, kostümüyle yine çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sahne kostümlerine özenen ve kendisine her şeyi yakıştırmasıyla bizi bile şaşkına çeviren Hadise, yine giyimiyle kuşamıyla bir içim su olmuştu. Tabii dans koreografisiyle de ortalığı salladı!

Ancak konseri kayda alan bir kameramanın frikik yakalamaya çalışması Hadise başta olmak üzere hepimizi sinir küpü yaptı!

Ancak konseri kayda alan bir kameramanın frikik yakalamaya çalışması Hadise başta olmak üzere hepimizi sinir küpü yaptı!

Bu duruma sessiz kalmayan Hadise, 'Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem....' diyerek herkese ağzının payını verdi.

Burada anlattık:

Tabii Hadise'nin yaşadığı olay tüm magazin kanallarına ve programlarına da konu oldu.

Tabii Hadise'nin yaşadığı olay tüm magazin kanallarına ve programlarına da konu oldu.

BeyazTV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da da Hadise konuşuldu. Hande Sarıoğlu, Yağmur Çevik ve Arto da gündemdeki konuyu yorumsuz bırakmadı!

Belki biliyorsunuzdur, Hadise daha önce söyledikleri yüzünden Söylemezsem Olmaz ekibine dava açmış ve kazanmıştı.

Belki biliyorsunuzdur, Hadise daha önce söyledikleri yüzünden Söylemezsem Olmaz ekibine dava açmış ve kazanmıştı.

O dönem programda Arto dışında Seren Serengil ve Bircan Bali yer alıyordu. Reza Zarrab ve kendisi hakkında söyledikleri yüzünden bu ekibe sinirlenen Hadise de çözümü hukuk yoluyla aramış ve kazanmıştı.

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Ancak bu durum Hadise hakkında söylediklerini frenlemelerine yetmemiş olacak ki, Kıbrıs konserindeki görüntüler hakkında yine çok çirkin açıklamalar yaptılar!

Ancak bu durum Hadise hakkında söylediklerini frenlemelerine yetmemiş olacak ki, Kıbrıs konserindeki görüntüler hakkında yine çok çirkin açıklamalar yaptılar!

58 yaşındaki Arto, kendi ahlak yargılarına göre Hadise'nin videosunu fazla bularak 'Frikik mi? Senin verdiğin zaten frikik ötesi, ötesi! Bunu gösteremeyiz, oha!' dedi.

Yalnız Arto değil, Hande Sarıoğlu da Hadise'nin giyimine karşı 'frikik' yorumlarıyla ağzımızı açık bırakıyor. 

Hatta Hande Sarıoğlu'nun 'Sen zaten bu kıyafeti giyerek, hangi frikikleri verebileceğini biliyorsun!' sözleriyle bizi daha da şaşkına çeviriyor...

Üstüne bir de Arto yaşına başına dahi bakmadan canlı yayın esnasında kalkıp kalçasını sallaya sallaya Hadise'nin dansını taklit ediyor...

Üstüne bir de Arto yaşına başına dahi bakmadan canlı yayın esnasında kalkıp kalçasını sallaya sallaya Hadise'nin dansını taklit ediyor...

'O mayo buralara girmiş. Böyle bir rezalet, böyle bir dans olamaz. Bu pantolonu çıkartayım öyle dans edeyim ki, Hadise benim yanımda artık hiçbir şey kalır.'

Ardından çirkin yakıştırmalar yapmaya devam ediyor ve "Açık filmler çeken yıldızlar var ya onlar böyle dans etmemiştir. Sen böyle Hadise oldun, yoksa Belçika'nın köyünde kalırdın zaten. Eğer bu kadar büyük starsan Belçika'da kalsaydın. Seni çağıran var mı Belçika'ya? Hadi git kızım, hadi geri dön. Orada çok mutlu olursun, git köyüne aşkım." diyor.

Ardından çirkin yakıştırmalar yapmaya devam ediyor ve "Açık filmler çeken yıldızlar var ya onlar böyle dans etmemiştir. Sen böyle Hadise oldun, yoksa Belçika'nın köyünde kalırdın zaten. Eğer bu kadar büyük starsan Belçika'da kalsaydın. Seni çağıran var mı Belçika'ya? Hadi git kızım, hadi geri dön. Orada çok mutlu olursun, git köyüne aşkım." diyor.

Yağmur Çevik, Jennifer Lopez'i örnek vererek 'Yani atıyorum Beyonce'den ya da Jennifer'dan böyle bir dans görmedik mi? Onların danslarında hiç böyle yorumlar yaptınız mı?' diye soruyor ama Arto'nun 'Onların filmini, dansını örnek veremeyiz.' diyor. Yağmur Çevik ise 'İşini yapmak isteyen insana müdahale edilmemesi gerek.' diyor.

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Arto'nun bu söyledikleri tabii ki izleyenleri de rahatsız ediyor!

Arto'nun bu söyledikleri tabii ki izleyenleri de rahatsız ediyor!
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