Hadise, Kendisini Yakın Kadraj Çekip Frikik Yakalamaya Çalışan Kameramana Resmen Yargı Dağıttı!

'Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem. 2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!' açıklamasında bulunan güzel şarkıcı sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.