Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hadise, Kendisini Yakın Kadraj Çekip Frikik Yakalamaya Çalışan Kameramana Resmen Yargı Dağıttı!

Hadise, Kendisini Yakın Kadraj Çekip Frikik Yakalamaya Çalışan Kameramana Resmen Yargı Dağıttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.04.2024 - 22:44

Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şarkıları, sesi, kaydın dayanışması vurguları, kısacası her şeyiyle gündem olan, gündem olmayı da pek seven Hadise'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Şarkıları, sesi, kaydın dayanışması vurguları, kısacası her şeyiyle gündem olan, gündem olmayı da pek seven Hadise'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Aşktan aşka koşan, aşka düştü mü aklı karışan Hadise, özel hayatıyla da derin dekolteli sahne kıyafetleriyle de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.

Aşktan aşka koşan, aşka düştü mü aklı karışan Hadise, özel hayatıyla da derin dekolteli sahne kıyafetleriyle de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.

Şimdilerde denizin kumun ve güneşin tadını çıkaran, her gün düzenli olarak birden çok fotoğraf atmayı da eksik etmeyen Hadise'nin geçtiğimiz saatlerde gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi ise başka!

Şimdilerde denizin kumun ve güneşin tadını çıkaran, her gün düzenli olarak birden çok fotoğraf atmayı da eksik etmeyen Hadise'nin geçtiğimiz saatlerde gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi ise başka!

Birkaç gün önce Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı yine verdiği pozlarla ve sahne kıyafetiyle tüm gözleri üzerine toplamıştı hatırlarsanız.

Birkaç gün önce Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı yine verdiği pozlarla ve sahne kıyafetiyle tüm gözleri üzerine toplamıştı hatırlarsanız.

PopBizde'nin özel haberiyle konserden bir kesidi yayılan Hadise, bu sefer de frikik yakalamak için kendisini yakın kadrajdan çekmeye çalışan kameramana dağıttığı yargıyla dikkat çekti!

PopBizde'nin özel haberiyle konserden bir kesidi yayılan Hadise, bu sefer de frikik yakalamak için kendisini yakın kadrajdan çekmeye çalışan kameramana dağıttığı yargıyla dikkat çekti!

'Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem. 2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!' açıklamasında bulunan güzel şarkıcı sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Buyurun önce videoyu izleyelim! 👇

Sonra da kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Sonra da kim ne demiş beraber bakalım! 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
13
7
4
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?