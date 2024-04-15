Hadise, Kendisini Yakın Kadraj Çekip Frikik Yakalamaya Çalışan Kameramana Resmen Yargı Dağıttı!
Hadise, Kendisini Yakın Kadraj Çekip Frikik Yakalamaya Çalışan Kameramana Resmen Yargı Dağıttı!
Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı!
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Şarkıları, sesi, kaydın dayanışması vurguları, kısacası her şeyiyle gündem olan, gündem olmayı da pek seven Hadise'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
Aşktan aşka koşan, aşka düştü mü aklı karışan Hadise, özel hayatıyla da derin dekolteli sahne kıyafetleriyle de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Şimdilerde denizin kumun ve güneşin tadını çıkaran, her gün düzenli olarak birden çok fotoğraf atmayı da eksik etmeyen Hadise'nin geçtiğimiz saatlerde gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi ise başka!
Birkaç gün önce Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı yine verdiği pozlarla ve sahne kıyafetiyle tüm gözleri üzerine toplamıştı hatırlarsanız.
PopBizde'nin özel haberiyle konserden bir kesidi yayılan Hadise, bu sefer de frikik yakalamak için kendisini yakın kadrajdan çekmeye çalışan kameramana dağıttığı yargıyla dikkat çekti!
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