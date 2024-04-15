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Arda Türkmen'e Katılıp Mutfaktan Gram Anlamadığını Kanıtlayan Can Bonomo'nun Sıkma Poşetiyle İmtihanı!

Arda Türkmen'e Katılıp Mutfaktan Gram Anlamadığını Kanıtlayan Can Bonomo'nun Sıkma Poşetiyle İmtihanı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.04.2024 - 21:05

Arda ile Omuz Omuza programına katılan Can Bonomo'nun sıkma poşeti ve Türkçe'yle imtihanı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Sosyal medya kullanıcılarının yorumları kahkaha attırdı 😂

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İnsanın içine işleyen ve hemen diline dolanan şarkılarıyla parlaması bir yana kendine has tarzı ve marjinalliğiyle tüm gözleri üzerine çeken Can Bonomo'yu tanımayanınız yoktur!

İnsanın içine işleyen ve hemen diline dolanan şarkılarıyla parlaması bir yana kendine has tarzı ve marjinalliğiyle tüm gözleri üzerine çeken Can Bonomo'yu tanımayanınız yoktur!

Fırtınalı ve göz önünde bir aşk geçmişinin ardından 2018'de güzel oyuncu Öykü Karayel'le evlenen Bonomo, şarkılarının yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Fırtınalı ve göz önünde bir aşk geçmişinin ardından 2018'de güzel oyuncu Öykü Karayel'le evlenen Bonomo, şarkılarının yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

2021'de kucaklarına aldıkları minik oğulları Roman'la musmutlu pozlar paylaşan ve gönlümüzü fetheden Can Bonomo ve Öykü Karayel, örnek ünlü çiftler arasında gösteriliyor.

2021'de kucaklarına aldıkları minik oğulları Roman'la musmutlu pozlar paylaşan ve gönlümüzü fetheden Can Bonomo ve Öykü Karayel, örnek ünlü çiftler arasında gösteriliyor.

Fakat her şey bir kenara, özellikle son zamanlarda katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Can Bonomo, hanımcılığıyla fena nam salmış durumda. O kadar ki hayatında Öykü Karayel var diye düşünmeyi bile bıraktığını söyleyen şarkıcı, sempatik halleriyle herkesi düzenli olarak güldürmeyi başarıyor!

Fakat her şey bir kenara, özellikle son zamanlarda katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Can Bonomo, hanımcılığıyla fena nam salmış durumda. O kadar ki hayatında Öykü Karayel var diye düşünmeyi bile bıraktığını söyleyen şarkıcı, sempatik halleriyle herkesi düzenli olarak güldürmeyi başarıyor!

Şimdi gündemi çalkalamasının sebebi ise başka! Geçtiğimiz günlerde Arda ile Omuz Omuza programına katılan Can Bonomo, bu sefer de "sıkma poşeti" gafıyla gümletti...

Şimdi gündemi çalkalamasının sebebi ise başka! Geçtiğimiz günlerde Arda ile Omuz Omuza programına katılan Can Bonomo, bu sefer de "sıkma poşeti" gafıyla gümletti...
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Mutfak bilgisinin yerlerde olduğunu kanıtlayan Can Bonomo, Arda Türkmen'in sıkma poşetini tarif etmesi üzerine "sıkmıyorum poşeti" cevabını verdi 🙈

Bonomo'nun hem sıkma poşetiyle hem de Türkçe'yle imtihanı dillere fena düştü! 😂 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!

Bonomo'nun hem sıkma poşetiyle hem de Türkçe'yle imtihanı dillere fena düştü! 😂 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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Kelimeli oyunlu espriler de gecikmedi tabii! 😂

Kelimeli oyunlu espriler de gecikmedi tabii! 😂

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Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!

Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!

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