Aşkın Nur Yengi "Bu Gidişle Emekli Olamam" Diyerek Emekli Maaşını Yerin Dibine Soktu

80'lerin başından beri müzik sektöründe kendisine yer edinen Aşkın Nur Yengi, yıllar boyunca dillerimize pelesenk olmuş şarkılarıyla hepimizi etkisi altına almıştı. Tabii sempatik tavırları ve güzelliği de var tabii. Şimdilerde 53 yaşında olan Aşkın Nur Yengi, emekli maaşı konusunda yaptığı yorumla dikkat çekti!