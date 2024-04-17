Aşkın Nur Yengi "Bu Gidişle Emekli Olamam" Diyerek Emekli Maaşını Yerin Dibine Soktu
Aşkın Nur Yengi "Bu Gidişle Emekli Olamam" Diyerek Emekli Maaşını Yerin Dibine Soktu
80'lerin başından beri müzik sektöründe kendisine yer edinen Aşkın Nur Yengi, yıllar boyunca dillerimize pelesenk olmuş şarkılarıyla hepimizi etkisi altına almıştı. Tabii sempatik tavırları ve güzelliği de var tabii. Şimdilerde 53 yaşında olan Aşkın Nur Yengi, emekli maaşı konusunda yaptığı yorumla dikkat çekti!
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90'li yılların başında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllar içerisinde herkesin
Kendisini magazinden de hatırlıyoruz tabii ki. Haluk Bilginer ile olan evliliği ve boşanmalarının ardından arkadaş kalmaları herkesin dikkatini çekmişti.
Şimdilerde 53 yaşında olan şarkıcı mesleğini büyük bir şevkle yapmaya ve sahnelerde bülbül gibi şakımaya devam ediyor.
Kendisine Sezen Aksu'nun sahneleri bırakması sorulunca ise, bir dönem yanında çalıştığı Minik Serçe'yi destekliyor.
Kendisinin değindiği bir diğer konu ise emekli maaşı oluyor. "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam" diyor.
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Böyle bir durumda emekliliği yalnızca ikinci meslek olarak görebildiğini de söylüyor.
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