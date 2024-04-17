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Aşkın Nur Yengi "Bu Gidişle Emekli Olamam" Diyerek Emekli Maaşını Yerin Dibine Soktu

Aşkın Nur Yengi "Bu Gidişle Emekli Olamam" Diyerek Emekli Maaşını Yerin Dibine Soktu

Emekli Maaşı
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 18:10

80'lerin başından beri müzik sektöründe kendisine yer edinen Aşkın Nur Yengi, yıllar boyunca dillerimize pelesenk olmuş şarkılarıyla hepimizi etkisi altına almıştı. Tabii sempatik tavırları ve güzelliği de var tabii. Şimdilerde 53 yaşında olan Aşkın Nur Yengi, emekli maaşı konusunda yaptığı yorumla dikkat çekti!

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90'li yılların başında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllar içerisinde herkesin

90'li yılların başında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllar içerisinde herkesin

Yıllar boyunca sesiyle ve şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan isimlerden biri haline geldi. Şarkıları dillere pelesenk oldu. Hepimiz Ay İnanmıyorum ve Serserim Benim şarkılarını duyduğumuz yerde eşlik etmeye devam ediyoruz.

Kendisini magazinden de hatırlıyoruz tabii ki. Haluk Bilginer ile olan evliliği ve boşanmalarının ardından arkadaş kalmaları herkesin dikkatini çekmişti.

Kendisini magazinden de hatırlıyoruz tabii ki. Haluk Bilginer ile olan evliliği ve boşanmalarının ardından arkadaş kalmaları herkesin dikkatini çekmişti.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006 yılında evlenmişlerdi. Aynı yıl kızları Nazlı'yı kucaklarına almışlardı. Fakat çift 2012 yılında evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi.

Şimdilerde 53 yaşında olan şarkıcı mesleğini büyük bir şevkle yapmaya ve sahnelerde bülbül gibi şakımaya devam ediyor.

Şimdilerde 53 yaşında olan şarkıcı mesleğini büyük bir şevkle yapmaya ve sahnelerde bülbül gibi şakımaya devam ediyor.

Sevilen şarkılarını tüm enerjisiyle hayranlarına söylediği anlar da sosyal medyada görenleri mest ediyor.

Kendisine Sezen Aksu'nun sahneleri bırakması sorulunca ise, bir dönem yanında çalıştığı Minik Serçe'yi destekliyor.

Kendisine Sezen Aksu'nun sahneleri bırakması sorulunca ise, bir dönem yanında çalıştığı Minik Serçe'yi destekliyor.

'Bir zaman geldiğinde işi kıymeti ve değerinde sonlandırmak lazım. Üretkenliği devam ediyor. Sahnede olmak istemiyor olabilir. Belki sonra özel bir konser verebilir.'

Kendisinin değindiği bir diğer konu ise emekli maaşı oluyor. "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam" diyor.

Kendisinin değindiği bir diğer konu ise emekli maaşı oluyor. "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam" diyor.

'10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam.'

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Böyle bir durumda emekliliği yalnızca ikinci meslek olarak görebildiğini de söylüyor.

Böyle bir durumda emekliliği yalnızca ikinci meslek olarak görebildiğini de söylüyor.

'Ana işi yapıp, emekliliği ikinci meslek olarak görmek zorunda kalacağım.'

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