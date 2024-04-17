Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Gönderme Yaptığı İddiaları Sevgilisi Necla Karahalil'in Tadını Kaçırmış Gibi
Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Gönderme Yaptığı İddiaları Sevgilisi Necla Karahalil'in Tadını Kaçırmış Gibi
Cem Yılmaz birkaç gündür eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddialarıyla konuşuluyor biliyorsunuz. Böyle bir durum olmadığını söylese de kullanıcıları pek inandırabilmiş sayılmaz. Gündemde ikilinin adını yan yana duymaya başlayan Necla Karahalil'in ise 'nasılsın' sorularına modunun düşük olduğunu ima ettiği paylaşımı, 'Tadını Serenay mı kaçırdı?' diye sorgulattı.
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü bir dönem hatırlarsanız.
Herkesin şaşkına döndüğü bu aşk, 2020'ye damgasını vursa da pek uzun soluklu olmamıştı.
Ayrılığın ardından yıllar geçti geçmesine ama bu çift arasındakiler bir türlü unutulmadı. Hatta geçtiğimiz ayda söylentilere göre Mert Demir'le Serenay Sarıkaya ayrılığını duyan Cem Yılmaz, eski sevgilisinin kapısına gitmişti.
Diyoruz ya, hiçbir iletişim olmasa da ne yapsalar konu eski aşklarına getiriliyor. Tıpkı Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım gibi.
Tabii eski aşka gönderme yaptığı iddialarını net bir şekilde reddetti ama iş işten geçti bir kere. Yeni sevgilisi Necla Karahalil'in takipçileri keyfinin kaçtığını fark etti.
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Sosyal medyanın aktif bir kullanıcı olan Necla Karahalil, "enişteniz" diye bahsettiği Cem Yılmaz hakkında çıkan haberlerden hiç bahsetmese de görenler sürekli kendisine "neden modun düşük?" diye soruyormuş.
"Enerjiniz düşük mü deniyor. Bir hal yaşıyorum, ama hallederiz." açıklamasından sonra görenler tadını Serenay Sarıkaya olayının kaçırıp kaçırmadığını merak eder oldu.
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