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Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Gönderme Yaptığı İddiaları Sevgilisi Necla Karahalil'in Tadını Kaçırmış Gibi

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Gönderme Yaptığı İddiaları Sevgilisi Necla Karahalil'in Tadını Kaçırmış Gibi

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 19:26

Cem Yılmaz birkaç gündür eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddialarıyla konuşuluyor biliyorsunuz. Böyle bir durum olmadığını söylese de kullanıcıları pek inandırabilmiş sayılmaz. Gündemde ikilinin adını yan yana duymaya başlayan Necla Karahalil'in ise 'nasılsın' sorularına modunun düşük olduğunu ima ettiği paylaşımı, 'Tadını Serenay mı kaçırdı?' diye sorgulattı.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü bir dönem hatırlarsanız.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü bir dönem hatırlarsanız.

2020 yılında Atina'da birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı belgelenmişti. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile ilişkisinin bitme sebebi olarak ise Serenay Sarıkaya görülüyordu. Yani magazindeki iddialar bu yöndeydi.

Herkesin şaşkına döndüğü bu aşk, 2020'ye damgasını vursa da pek uzun soluklu olmamıştı.

Herkesin şaşkına döndüğü bu aşk, 2020'ye damgasını vursa da pek uzun soluklu olmamıştı.

10 ay kadar birlikte olan çift ardından ayrılık kararı vermişti. 2021'in Ekim ayında Cem Yılmaz, ayrılık haberlerini doğrulamış ve bu sefer 'ne oldu acaba?' sorularını beraberinde getirmişti.

Ayrılığın ardından yıllar geçti geçmesine ama bu çift arasındakiler bir türlü unutulmadı. Hatta geçtiğimiz ayda söylentilere göre Mert Demir'le Serenay Sarıkaya ayrılığını duyan Cem Yılmaz, eski sevgilisinin kapısına gitmişti.

Ayrılığın ardından yıllar geçti geçmesine ama bu çift arasındakiler bir türlü unutulmadı. Hatta geçtiğimiz ayda söylentilere göre Mert Demir'le Serenay Sarıkaya ayrılığını duyan Cem Yılmaz, eski sevgilisinin kapısına gitmişti.

Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'nın yalnız olduğunu duyup elinde çiçeklerle eski sevgilisinin kapısına gittiği iddia edilmişti. Tabii böyle bir durum söz konusu değildi. Hatta aynı dönem Cem Yılmaz, yeni aşkını ilan etmişti.

Diyoruz ya, hiçbir iletişim olmasa da ne yapsalar konu eski aşklarına getiriliyor. Tıpkı Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım gibi.

Diyoruz ya, hiçbir iletişim olmasa da ne yapsalar konu eski aşklarına getiriliyor. Tıpkı Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım gibi.

Serenay Sarıkaya, ilk kez verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi oldu. Bunun için New York'a uçan Sarıkaya'nın törende giydiği göğüs dekolteli elbise epey dikkat çekti. Cem Yılmaz ise peşinden Marty Feldman paylaşımı yaparak dikkatleri üstüne çekti.

Tabii eski aşka gönderme yaptığı iddialarını net bir şekilde reddetti ama iş işten geçti bir kere. Yeni sevgilisi Necla Karahalil'in takipçileri keyfinin kaçtığını fark etti.

Tabii eski aşka gönderme yaptığı iddialarını net bir şekilde reddetti ama iş işten geçti bir kere. Yeni sevgilisi Necla Karahalil'in takipçileri keyfinin kaçtığını fark etti.

Cem Yılmaz göz muayenesine gittiğini ve bir gözünü çizdirdiğini, paylaşımı da bu sebeple yaptığını açıklamıştı. Yani sosyal medya kullanıcıları buna inandı desek yalan olur. Biz gördüklerimizi yorumluyoruz...

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Sosyal medyanın aktif bir kullanıcı olan Necla Karahalil, "enişteniz" diye bahsettiği Cem Yılmaz hakkında çıkan haberlerden hiç bahsetmese de görenler sürekli kendisine "neden modun düşük?" diye soruyormuş.

Sosyal medyanın aktif bir kullanıcı olan Necla Karahalil, "enişteniz" diye bahsettiği Cem Yılmaz hakkında çıkan haberlerden hiç bahsetmese de görenler sürekli kendisine "neden modun düşük?" diye soruyormuş.

Takipçilerinin sorularına Instagram üzerinden cevap veren Karahalil, herkesin kendisine 'neyin var, iyi misin?' sorularını yönelttiğini söylüyor.

"Enerjiniz düşük mü deniyor. Bir hal yaşıyorum, ama hallederiz." açıklamasından sonra görenler tadını Serenay Sarıkaya olayının kaçırıp kaçırmadığını merak eder oldu.

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