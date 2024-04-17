Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Gönderme Yaptığı İddiaları Sevgilisi Necla Karahalil'in Tadını Kaçırmış Gibi

Cem Yılmaz birkaç gündür eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddialarıyla konuşuluyor biliyorsunuz. Böyle bir durum olmadığını söylese de kullanıcıları pek inandırabilmiş sayılmaz. Gündemde ikilinin adını yan yana duymaya başlayan Necla Karahalil'in ise 'nasılsın' sorularına modunun düşük olduğunu ima ettiği paylaşımı, 'Tadını Serenay mı kaçırdı?' diye sorgulattı.