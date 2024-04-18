Eski Aşkı Cem Yılmaz’ın Dekolte İmasına Cevap mı Verdi? Serenay Sarıkaya’dan Ferfecir Gönderme!

Cem Yılmaz'ın 'Marty Feldman' paylaşımının ardından Serenay Sarıkaya'nın New York'taki ödül gecesinde giydiği derin dekolteli elbiseye gönderme yaptığı düşünülmüştü. Konu her ne kadar Cem Yılmaz tarafından yalanlansa da Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son pozlardaki göz detayı akıllara 'eski aşkına cevap mı verdi?' sorusunu getirdi!