Eski Aşkı Cem Yılmaz’ın Dekolte İmasına Cevap mı Verdi? Serenay Sarıkaya’dan Ferfecir Gönderme!
Eski Aşkı Cem Yılmaz’ın Dekolte İmasına Cevap mı Verdi? Serenay Sarıkaya’dan Ferfecir Gönderme!
Cem Yılmaz'ın 'Marty Feldman' paylaşımının ardından Serenay Sarıkaya'nın New York'taki ödül gecesinde giydiği derin dekolteli elbiseye gönderme yaptığı düşünülmüştü. Konu her ne kadar Cem Yılmaz tarafından yalanlansa da Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son pozlardaki göz detayı akıllara 'eski aşkına cevap mı verdi?' sorusunu getirdi!
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın deli dolu aşkının üstünden çok sular aktı biliyorsunuz... Çiftimiz, 2021 yılında başladıkları ilişkiyi aynı yıl içerisinde bitirse de o döneme büyük damgasını vurmuştu.
Hem Cem Yılmaz'ın hem de Serenay Sarıkaya'nın isimleri başkalarıyla anıldı elbette. Ve son durumda Serenay Sarıkaya'nın aradığı aşkı Mert Demir'de, Cem Yılmaz'ın da Necla Karahalil'de bulduğu konusunda mutabıktık aslında.
Fakat geçtiğimiz günlerde, sürpriz bir gelişme yaşandı, gündemi de epey meşgul etti! Bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın ödül gecesinde giydiği derin dekolteli elbise sosyal medyada olay olmuştu ki...
Cem Yılmaz, tam da o saatlerde 1982 yılında hayatını kaybeden komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştı. Ve bu fotoğraf binlerce kişi tarafından Serenay Sarıkaya'nın memelerine gönderme olarak yorumlandı.
Sosyal medyada Cem Yılmaz'a tepkiler çığ gibi büyürken bir süre sessizliğini koruyan ünlü komedyen, nihayet konuya dair bir açıklamada bulunmaya karar verdi ve konunun Serenay olmadığını gözüne yapılan işlem sebebiyle Marty Feldman'ı paylaştığını belirtti.
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Tam artık mesele kapandı diyorduk ki olay kadın yerinde duramadı. Daha doğrusu, duramadığı düşünüldü! 😂
Ödül gecesi kombini de dahil olmak üzere New York'tan pozlarını seri şeklinde paylaşan Serenay Sarıkaya'nın 1. ve 9. fotoğrafta👇 gözlerini bilerek şaşı yapması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı... 😂
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Ne diyorsunuz? Kraliçe cevap mı vermiş abartılıyor mu? Hadi yorumlarda buluşalım!
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