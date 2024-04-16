Bu Neyin Gizemi? Kıymetli Sevgilisinin Sadece Uzuvlarını Paylaşmaya Ant İçen Hande Erçel Yaka Silktirdi!

Yaklaşık iki senedir Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan ve Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Erçel, Japonya tatilinde yine kıymetli sevgilisinin yalnızca uzuvlarını paylaşmaya karar verince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!