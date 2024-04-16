Bu Neyin Gizemi? Kıymetli Sevgilisinin Sadece Uzuvlarını Paylaşmaya Ant İçen Hande Erçel Yaka Silktirdi!
Bu Neyin Gizemi? Kıymetli Sevgilisinin Sadece Uzuvlarını Paylaşmaya Ant İçen Hande Erçel Yaka Silktirdi!
Yaklaşık iki senedir Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan ve Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Erçel, Japonya tatilinde yine kıymetli sevgilisinin yalnızca uzuvlarını paylaşmaya karar verince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Hayatımıza girdiğinden beri oyunculuk performansı tartışılan, özel hayatıyla da yıllar içerisindeki değişimiyle de tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Hande Erçel, uzun bir süredir yalnızca Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz!
Kimilerinin "bir aya kalmaz biter" dediği aşk yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Hatta Hande Erçel'in Sabancı gelini olma meselesi de çoktan masaya yatırılmış durumda. Malum kendisi Sabancı gelini olabilmek için atılması gereken her adımı büyük bir çabayla atıyor.
Şöyle kısaca özetlersek, önce sanat galerilerinde, seramik atölyelerinde boy göstermeye başladı kendisi.
Sonra okuluna döndü ve sihirli değnek değmişçesine hem öğretmenlerinin hem de rektörün favorisi oldu.
Ardından ilk sergisini bile açtı! Hatta ilk eserlerini de takır takır sattı.
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E tüm bunlar müstakbel eltisinin geçtiği Sabancı gelini olma sürecini hatırlattı tabii. Nazlı Sabancı da evlenmeden önce sosyetik davetlerde, sanat etkinliklerinde boy göstermiş, evlenmeden önce de okulunu bitirmişti hatırlarsanız.
Ayrıca Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'in gelini olma mevzusuna çok sıcak bakmadığı da birçok kez dile getirildi, Arzu Sabancı'nın katı prensipleri göz önüne alındığında bu evliliğin ihtimalinin zor olduğu düşünüldü.
Fakat birlikte oldukları günden beri dünyayı gezen Hande ve Hakan'ın umrunda olmadı bu dedikoduların hiçbiri. En son bitmek bilmeyen Japonya tatiline çıkan çift, hemen hemen her gün paylaştıkları fotoğraflarla gündem oldular.
Ama asıl dikkat çeken şey, artık ilişkilerini dünya alemin bilmesine rağmen Hande Erçel'in de Hakan Sabancı'nın da yalnızca birbirlerinin uzuvlarını paylaşması oldu...
Daha önce de bu konu hakkında eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel'in Hakan Sabancı'nın yüzünü 40'ı çıkmamış bebek gibi hala göstermediğini görenler yine ve yeniden Hande Erçel'e sardı.
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E biraz haklıydılar da... Çünkü bu artık neyin gizemi anlamakta hepimiz zorluk çekiyoruz sanki! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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