Beklenen Açıklama Geldi: Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la Yaşadığı Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu!

TV100'den Onur Üçkarışoğlu, böyle bir aşkın hiç yaşanmadığını, bir mekanda karşılaşan ikilinin Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki evinde birkaç gün geçirdiğini ve hatta Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'a bir seneyi aşkındır ulaşamadığını iddia etti.