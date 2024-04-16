Beklenen Açıklama Geldi: Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la Yaşadığı Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu!
Beklenen Açıklama Geldi: Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la Yaşadığı Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu!
Günlerdir ülke gündemini kasıp kavuran Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkı her gün yeni bir seviye atladı. Yılmaz Erdoğan'dan 'kumpas' davası iddialarıyla iyice ateşlenen mevzu hakkında ilk açıklama nihayet geldi!
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Son birkaç gündür gündemimizin tam göbeğinde İnci Taneleri'yle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan ve yaşadığı iddia edilen tuhaf aşk biliyorsunuz!
Denk gelmemiş olma ihtimaliniz hemen hemen imkansız ama Yılmaz Erdoğan ve bitmek bilmeyen, her kafadan farklı bir sesin çıktığı Cansu Taşkın meselesinden bahsediyoruz!
Kısa bir özet geçmek gerekirse, ikilinin aşk yaşadığı iddiası ilk önce Bircan Bali tarafından atılmıştı fakat konu öylece kapanmıştı. Asıl film, Cansu Taşkın katıldığı bir YouTube programında Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı dedikodularını doğrulayınca kopmuştu!
Taşkın'ın "sevgiliyiz" açıklaması hızla yayıldı tabii, ikilinin uyumsuzluğu, yaş farkı, sakladıkları aşk derken her detay ayrı olay oldu. Fakat çok geçmeden bu aşk hikayesinin yalan olduğunun altı çizildi.
Bu yalanlama Cansu Taşkın'ın da kız kardeşi Elif Vurgun'un da hiç hoşuna gitmedi... Herkes "uydurma habermiş" diyerek yorum yağdırırken gaza gelen Elif Vurgun, kız kardeşi Cansu Taşkın ve kendisinin de içinde olduğu Yılmaz Erdoğan'la pozlarını paylaşmaya başladı.
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Öyle bir iki fotoğraftan da bahsetmiyoruz üstelik arka arkaya böyle bir aşk yaşandığını kanıtlar nitelikte fotoğraflar geldi Vurgun'dan!
İkiliyi öpüşürken dahi gördük ve bir tepetaklak olduk tabii! Yılmaz Erdoğan tüm bu süreç boyunca sessizliğini korudu.
Hatta fotoğrafları paylaşan Elif Vurgun, "Yılmaz abim bana kızmaz" açıklamasında bile bulunmuştu. Bu sabah ise işin rengi değişti.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Yılmaz Erdoğan'ın büyük bir öfke duyduğu, avukatlarına da iki isim hakkında TCK'nın 134. maddesinden dava açılması için talimat verdiği iddia edildi!
Fakat Cansu Taşkın'dan yalanlama yine gecikmedi. Birkaç saat önce "kumpas davası" haberlerini yalanlayan Cansu Taşkın, çıkan haberlerin mesnetsiz olduğunu vurgulamıştı.
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Herkes, "Bu konu daha ne kadar havada kalacak?", "Yılmaz Erdoğan bir açıklama yapmayacak mı?" diye düşünürken nihayet Yılmaz Erdoğan'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi...
Cansu Taşkın'la geçtiğimiz yıl bir aşk yaşadığını kabul eden fakat ilişkinin bittiğini belirten Yılmaz Erdoğan, bu konunun kapatılmasını rica etti, kimseyi dava etmediğini de ekledi.
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