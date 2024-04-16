Tuhaf Kombinleri Olay Olan Melis Sezen'in Leopar Desenli Mayosuyla Verdiği Pozlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Tuhaf Kombinleri Olay Olan Melis Sezen'in Leopar Desenli Mayosuyla Verdiği Pozlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Her adımı, kombini, hareketi olay olan Melis Sezen, bu sefer de leopar kombiniyle verdiği iddialı pozlarla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
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Hayatımıza Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle giren Melis Sezen, o gün bugündür gündemimizden düşmüyor.
2021'de ilk ödülünü Altın Kelebek ödül töreninde alan Melis Sezen, ilk önce "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" gafıyla tarihe kazınmıştı hatırlarsanız.
O günden bu yana dobralığı, enteresan dansları, tatlı deli halleriyle milyonların gönlünde taht kuran Melis Sezen, cesur pozları ve kombinleriyle sık sık dillere düşenlerden.
Hatta şimdi de bir yenisiyle karşınızdayız zaten! Geçtiğimiz saatlerde leopar body'si ve ıslak saçlarıyla poz veren Melis Sezen yine ve yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı!
Elbette tarzına da alımlı hallerine de bayılanlar oldu. Kendisine birçok övgü geldi Çekiciliğine ve güzelliğine yorum yağdı.
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Ama sürekli benzer tarzda pozlar verdiğinden konuşulmak için yaptığı hamlelerden biri olduğunu düşünenler de vardı. Gelin, Sezen'in "Kükreyin" notuyla paylaştığı poz için kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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