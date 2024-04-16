Kimleri Kimleri Görüyoruz! Nesrin Cevadzade'nin Yeni Aşkı TFF Eski Başkanının Yaşça Küçük Oğlu Çıktı!
Kimleri Kimleri Görüyoruz! Nesrin Cevadzade'nin Yeni Aşkı TFF Eski Başkanının Yaşça Küçük Oğlu Çıktı!
Nesrin Cevadzade, kendinden yaşça küçük sevgilisiyle @muhabironline kameralarına yakalandı! Yeni aşkı ise ünlü iş insanının oğlu çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdiye dek birçok başarılı projede yer alan Nesrin Cevadzade her rolünden çok Yasak Elma'daki Şahika karakteriyle hafızalarımıza kazındı biliyorsunuz.
Uraz Kaygılaroğlu ile Üç Kuruş dizisinde sergilediği performanstan sonra şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nesrin Cevadzade, sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle sık sık gündem oluyor.
Uzunca bir süredir de gönül kapıları kapalı diye biliyoruz aslında. Fakat kendisinin aşk hayatında bir hareketlenme var gibi duruyor!
Zira Cevadzade, dün gece @muhabironline'dan Tolga Bozduman'ın kameralarına genç bir adamla yakalandı!
Kameraları görünce sorulara cevap vermeden hızlıca araca binen ikili, mekandan beraber ayrıldı. Buyurun önce beyefendiyi yakından görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sonra da kendisi hakkında bulduklarımızdan bahsedelim! Beyefendinin adı Kaan Yardımcı ve kendisi eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda